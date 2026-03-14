開幕まであと2週間をきった日本プロ野球。13日にはオープン戦3試合が行われました。

ロッテは本拠地・ZOZOマリンで開幕カードの相手である西武と対戦。先発マウンドにあがったドラフト2位ルーキー・毛利海大投手が4回2失点とするも、ロッテ打線が中盤以降反撃を見せます。「1番・ライト」でスタメン出場した藤原恭大選手は、4打数4安打2打点の躍動。「6番・センター」の郄部瑛斗選手も四球で出塁すると、足を生かしたプレーで相手のエラーの間に生還に成功します。これで僅差のゲームを制したロッテ。オープン戦最下位に沈んでいますが、これで2勝目を手にしました。

今シーズン初の本拠地・神宮球場での試合を迎えたヤクルトは見事な快勝。打っては、オスナ選手が待望の一発となる2ランを放つなど12安打11得点をあげ、投げても完封リレーとしました。これで池山隆寛監督も本拠地初陣で白星を飾っています。

楽天は敵地・中日戦で逆転勝利。初回には細川成也選手の3ランを浴び先制を許すも、すぐさま反撃を見せました。2回には新助っ人マッカスカー選手が同点3ラン。さらに3回にも多くのタイムリーが生まれる中、マッカスカー選手が2打席連続となるホームランを放ちました。4回にはボイト選手もホームランを記録。開幕投手に内定している中日・柳裕也投手相手に3HR含む9安打9得点をあげ、勝利しました。

◆ロッテ 3-2 西武

勝利投手【ロッテ】澤田圭佑 (1勝)

敗戦投手【西武】青山美夏人(1敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人 (1S)

本塁打【西武】渡部聖弥1号

◆ヤクルト 11-0 オリックス

勝利投手【ヤクルト】吉村貢司郎 (1勝1敗)

敗戦投手【オリックス】山岡泰輔(2敗)

本塁打【ヤクルト】オスナ1号

◆楽天 10-4 中日勝利投手【楽天】荘司康誠(1勝1敗)敗戦投手【中日】柳裕也(1敗)本塁打【楽天】マッカスカー2号・3号、ボイト1号【中日】細川成也3号