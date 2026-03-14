WBCの興奮がテレビへの“視線”を動かす――制約の中で臨場感伝える報道番組に高注目度
●試合時間に重なった『有働Times』が高数値
ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)開幕の熱狂が、テレビへの“視線”を大きく動かしたREVISIOが発表した、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(3月2日〜8日)では、日本戦と時間が重なった報道番組が上位に浮上した。
WBC東京プールが開催された東京ドーム
○中東情勢も報道番組への関心高める
この週は、WBC開幕の興奮がランキングを大きく動かした1週間となった。個人全体で7位(63.1%)に入った『有働Times』(テレビ朝日)は、1次ラウンドC組・日本対オーストラリア戦と放送時間が重なり、4対3の逆転勝ちで開幕3連勝を決めた試合の行方を追う視聴者の視線を集めている。
今大会はNetflixが試合を独占配信しており、地上波の報道番組は中継映像を自由に扱えない状況だった。そうした制約の中で番組は、CG技術を駆使した打席や走塁の状況図、各地の観戦会場から届くファンの歓声、さらに60年ぶりの天覧試合という歴史的背景を交えた解説など、多角的な切り口で試合の臨場感を伝えている。
テレビ朝日の報道番組はこのほかにも『ANNスーパーJチャンネル』(4位・58.4%)、『サタデーステーション』(6位・57.5%)がコア視聴層で上位に並び、WBCへの関心の高さがうかがえる。2月末から続く米国・イスラエルによるイラン攻撃も視聴者の関心を高めており、報道番組の注目度を押し上げた要因と言えるだろう。
コア視聴層ランキング
個人全体ランキング
○「ザッコク」最後の戦いに“くぎづけ”
個人全体で3位、注目度66.8%を記録したのは、3月5日に最終回を迎えたテレビ朝日の『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』。松嶋菜々子演じる国税局調査官・米田正子が率いる「ザッコク」の最後の戦いが描かれ、多くの視聴者の視線を集めた。
最終回では、政界からの圧力によりザッコク解体が決定する中、メンバーたちは残された1カ月で鷹羽家の裏金の核心に迫る。元国税局職員から政治家に転身した灰島直哉(勝村政信)と、さとやま信用組合理事長の佐古田蔵之介(井上順)が手を組み、隠し財産を移動させようとしていることが判明。新潟の祭りに紛れて米俵で埋蔵金を運び出すという大胆な手口を、正子たちが突き止める展開となっている。
物語の鍵を握っていたのは、正子の父・田次(寺尾聰)だった。謎めいた行動を続けてきた父の真の目的がついに明かされ、親子の対峙(たいじ)が物語のクライマックスを飾っている。最終的に埋蔵金11億円を発見したザッコクは、解体どころか「課」への格上げを勝ち取った。
SNS上では「ラストシーンで最高な展開についつい嬉しくて叫んじゃいました」と興奮の声が上がり、「次期に期待、メンバーもこのままで居て欲しい」と続編を望む反応が多く見られた。
●『リブート』早瀬陸の変貌に注目
個人全体4位の注目度66.5%、コア視聴層でも9位にランクインした日曜劇場『リブート』(TBS)。第7話「覚醒」は物語の第2章の幕開けとなり、鈴木亮平が一人二役で演じる早瀬陸の変貌が視聴者の注目を集めている。
妻・夏海を殺した真犯人が一香(戸田恵梨香)であると知り、さらに儀堂の死を突きつけられた早瀬は、かつての面影を失った「別人」として動き始める。ダークバンカー・合六(北村有起哉)のもとで「新たな儀堂」として暗躍する姿が描かれた。
ゲスト出演陣も話題となっている。シンガーソングライターのimaseがNPO法人に保護される少年役で登場し、危険地帯ジャーナリストの丸山ゴンザレスが薬物の売人役でドラマデビューを果たした。
終盤には衝撃の展開が待ち受けていた。冬橋航(永瀬廉)の仲間でNPO法人「しぇるたー」の代表・マチ(上野鈴華)の拠点に捜査二課のガサ入れが入り、逃走を試みたメンバーのリッカ(あかせあかり)が階段から転落して命を落とすという悲劇が起きる。さらに、第3話で死亡したと思われていた弁護士・海江田(酒向芳)が再登場する場面もあり、SNS上では驚きの声が相次いだ。100億円の商品の行方も絡み、物語は予測不能な展開を見せている。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)開幕の熱狂が、テレビへの“視線”を大きく動かしたREVISIOが発表した、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(3月2日〜8日)では、日本戦と時間が重なった報道番組が上位に浮上した。
WBC東京プールが開催された東京ドーム
○中東情勢も報道番組への関心高める
今大会はNetflixが試合を独占配信しており、地上波の報道番組は中継映像を自由に扱えない状況だった。そうした制約の中で番組は、CG技術を駆使した打席や走塁の状況図、各地の観戦会場から届くファンの歓声、さらに60年ぶりの天覧試合という歴史的背景を交えた解説など、多角的な切り口で試合の臨場感を伝えている。
テレビ朝日の報道番組はこのほかにも『ANNスーパーJチャンネル』(4位・58.4%)、『サタデーステーション』(6位・57.5%)がコア視聴層で上位に並び、WBCへの関心の高さがうかがえる。2月末から続く米国・イスラエルによるイラン攻撃も視聴者の関心を高めており、報道番組の注目度を押し上げた要因と言えるだろう。
コア視聴層ランキング
個人全体ランキング
○「ザッコク」最後の戦いに“くぎづけ”
個人全体で3位、注目度66.8%を記録したのは、3月5日に最終回を迎えたテレビ朝日の『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』。松嶋菜々子演じる国税局調査官・米田正子が率いる「ザッコク」の最後の戦いが描かれ、多くの視聴者の視線を集めた。
最終回では、政界からの圧力によりザッコク解体が決定する中、メンバーたちは残された1カ月で鷹羽家の裏金の核心に迫る。元国税局職員から政治家に転身した灰島直哉(勝村政信)と、さとやま信用組合理事長の佐古田蔵之介(井上順)が手を組み、隠し財産を移動させようとしていることが判明。新潟の祭りに紛れて米俵で埋蔵金を運び出すという大胆な手口を、正子たちが突き止める展開となっている。
物語の鍵を握っていたのは、正子の父・田次(寺尾聰)だった。謎めいた行動を続けてきた父の真の目的がついに明かされ、親子の対峙(たいじ)が物語のクライマックスを飾っている。最終的に埋蔵金11億円を発見したザッコクは、解体どころか「課」への格上げを勝ち取った。
SNS上では「ラストシーンで最高な展開についつい嬉しくて叫んじゃいました」と興奮の声が上がり、「次期に期待、メンバーもこのままで居て欲しい」と続編を望む反応が多く見られた。
●『リブート』早瀬陸の変貌に注目
個人全体4位の注目度66.5%、コア視聴層でも9位にランクインした日曜劇場『リブート』(TBS)。第7話「覚醒」は物語の第2章の幕開けとなり、鈴木亮平が一人二役で演じる早瀬陸の変貌が視聴者の注目を集めている。
妻・夏海を殺した真犯人が一香(戸田恵梨香)であると知り、さらに儀堂の死を突きつけられた早瀬は、かつての面影を失った「別人」として動き始める。ダークバンカー・合六(北村有起哉)のもとで「新たな儀堂」として暗躍する姿が描かれた。
ゲスト出演陣も話題となっている。シンガーソングライターのimaseがNPO法人に保護される少年役で登場し、危険地帯ジャーナリストの丸山ゴンザレスが薬物の売人役でドラマデビューを果たした。
終盤には衝撃の展開が待ち受けていた。冬橋航(永瀬廉)の仲間でNPO法人「しぇるたー」の代表・マチ(上野鈴華)の拠点に捜査二課のガサ入れが入り、逃走を試みたメンバーのリッカ(あかせあかり)が階段から転落して命を落とすという悲劇が起きる。さらに、第3話で死亡したと思われていた弁護士・海江田(酒向芳)が再登場する場面もあり、SNS上では驚きの声が相次いだ。100億円の商品の行方も絡み、物語は予測不能な展開を見せている。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら