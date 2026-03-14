高級車メーカーの公式インスタグラムが公開

男子バレー日本代表としてパリ五輪に出場した西田有志（大阪ブルテオン）が、高級車と並んだ姿に熱い視線が注がれている。真っ赤な車体に、ネット上では驚きと羨望の声が相次いだ。

サングラスを額に上げ、黒ジャケットにスラックスで現れた西田。その隣に停まっていたのは、イギリスの高級自動車メーカー「アストンマーティン」の赤い一台だ。24年に同メーカーのディーラー・アンバサダーに就任しており、これまでもアストンマーティンを“相棒”として紹介されてきた。

アストンマーティン大阪の公式インスタグラムは「アストンマーティン大阪はプロバレーボール選手・西田有志選手へ、3台目の相棒として『VANQUISH』をご用意」と綴り、写真も公開。5000万円を超えるもののようだ。ボンネットに手を乗せ、ポーズを取った1枚などが添えられた投稿に、ファンからは続々と反響が寄せられた。

「カッコえぇ〜〜〜〜」

「とてもお似合いです」

「超かっこいい」

「V12のエンジンっていい音するんだろうな」

「1児のぱぱに見えないし年々若く見える」

「西田キャプテンいつ見てもモデルです」

26歳の西田は、圧倒的なジャンプ力とパワーを武器とするサウスポー。2018年に日本代表デビューし、21年東京五輪や24年のパリ五輪にも出場した。22年に女子元日本代表の古賀紗理那と結婚。昨年12月に第1子誕生を報告している。



（THE ANSWER編集部）