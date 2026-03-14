なんて可愛いのぉぉぉ♡【セリア】で揃う！「シールグッズ」

推し活グッズや手帳、ノートのコラージュ、スマホケースや小物のカスタマイズなど、アイデア次第でさまざまな楽しみ方ができるシール。可愛いデザインのシールを見つけると、ついコレクションしたくなるという人も多いのでは？ そこで今回は、@ftn_picsレポーターHaruさんが【セリア】で見つけた可愛いシールと、保管や持ち運びに便利なグッズをご紹介します。

可愛いの大渋滞！？ 504片入りのミニシール

いちごやスイーツ、クマなどのシールが台紙にギュッと詰まった、可愛いシールをセリアで発見！「目印シール 504片 いちごアニマルスイーツ柄」は、指の先ほどの超ミニサイズのシールが、504片セットになった大容量なところも見逃せないポイント。レポーターHaruさんは「子どもの遊び用としても活躍」と、感想を投稿しています。

キラキラ × ぷっくり感がたまらない！

「110円とは思えない可愛さ！」と、レポーターHaruさんが紹介しているのは「デコレーションシール ハート 大」。縦、横ともに約1.8cmの立体的なハート型のシールは、1枚貼るだけで存在感を発揮してくれそう。レポーターHaruさん曰く、「こちらはシール売り場ではなく、ハンドメイドコーナーに売っていました」とのことで、店内隅々まで探してみて！

ファイル派にはコレ！ 見やすくおしゃれに管理

約21 × 11cmの大きさまでのシールを収納できる「シートシール収納ファイル」。12ポケットあるので、シールの種類やテイストごとに分けて整理できそうです。ポケットは全て、入れた物が見えるクリア素材で使い勝手も抜群。レポーターHaruさんがゲットしたのは、表紙に猫のイラストが描かれており、「とってもキュート」と気に入っている様子です。

ケース派におすすめ！ 厚みのあるシールもすっきり入る

「こういうの探してたーーっ！！」と、レポーターHaruさんが絶賛するのは「シートシール収納ケースM」。やや深さのあるポリプロピレンのハードケースで、厚みのあるシールを保管したり、シールの折れ曲がりを防ぎたい時などにも重宝するはず。レポーターHaruさんによると「シールを取り出しやすいようケースの下の部分に切り欠きがある」とのことで、使いやすそうです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N