94万回以上視聴され2.2万件の「いいね」を獲得しているのは、妊娠している猫を保護した方の投稿。思い切った行動には、視聴者から「素敵な方の家族になってよかったです！」「安心して子供を生むことができて良かったです」と称賛のコメントが届いています。

【動画：『妊娠している猫』が突然庭に現れて…保護した結果→涙あふれる『3か月間の記録』】

ある日突然現れた猫

Instagramアカウント「risa」さんが投稿したのは、ある日突然、ご自宅のお庭に現れたという猫のエピソード。猫のおなかが大きいことを察し、risaさんは保護を決めたといいます。猫は「ナナコ」と名付けられ、ケージで過ごすことになったそう。

保護から一週間後、奇しくもrisaさんのお誕生日にナナコ母さんが出産！つまり、生まれてきた3匹の子猫たちはrisaさんと同じ誕生日ということになります。このことに、risaさんは運命を感じたそうです。

シャーシャー期が続く

安全に出産できる場を貸してくれたからといって、すぐに懐くわけではなかったナナコ母さん。威嚇や攻撃がやまなかったといいます。しばらくはケガをしないように、risaさんは手袋をしてごはんをあげていたそうです。ナナコ母さんも、子猫たちを守るために必死だったのでしょう。

道具を使って離れたところからなでてみるなど、少しずつ、時間をかけて距離を縮めたとのこと。次第に落ち着いてきたというナナコ母さんは、なんと甘えてくれるまでに変化を遂げたといいます。

うに・とろ・いくら

3匹の子猫たちはそれぞれ「うに・とろ・いくら」と名付けられ、今もrisaさんのおうちで暮らしているそうです。最初は里親に出すことも考えたとのことですが、ご自身の誕生日に生まれてきたことで運命を感じ、全員一緒に暮らすことを選択したのだとか。

ナナコ母さんは先住猫たちとケンカすることもあるそうですが、子育て業をがんばっているとのこと。子猫たちが大きくなったら、おうちがますますにぎやかになりそうですね。

ナナコ母さんの奮闘を見守った視聴者からは、「先住ちゃんと仲良くなれることを祈っております」「皆んな元気で長生きするんやで」などの温かいメッセージも寄せられていました。

Instagramアカウント「risa」には、ナナコファミリー・先住猫・犬・リクガメの大家族がのびのびと幸せに暮らす様子が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「risa」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。