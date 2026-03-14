女優の橋本環奈（27）が主演するフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク」が苦戦している。3月9日に放送された第9回の平均世帯視聴率は4.8％（関東地区＝ビデオリサーチ調べ、以下同）と、ワースト記録を更新した。初回も8.1％と決して高くない数字だったが、ついに5％を割り込む危険水域という“惨敗”ぶりだ。

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どうにも振るわない「ヤンドク」だが、週刊誌芸能記者は「橋本さんは役どころのバリエーションが狭い中で、この数字は厳しい」と指摘する。

「昨年の話になりますが、今作の前に主演を務めた『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系）でも、橋本さんは医者役のため白衣姿。さらに、NHK朝ドラの『おむすび』では管理栄養士ということで、キービジュアルではやはり白衣姿でした。服装もそうですが、医者役に加えて管理栄養士という“医療系”の役ということで、徐々にではありますが、役柄が細り始めている感は否めません」

橋本の白衣姿が視聴者に喜ばれていればまだしも、「天久鷹央の推理カルテ」の最高視聴率は第1回の6.3％。また「おむすび」は放送期間中の全話平均が13.1％でNHK連続ドラマ史上ワースト記録をマークしてしまった。お世辞にも「喜ばれている」とは言い難いようだが、テレビ番組制作会社ディレクターは「これを機に、橋本さんはキャリアチェンジを考えてもいいかもしれない」と語る。

「近年、役者としてはあまり振るっていない橋本さんですが、2022年から24年まで3年連続で司会を務めたNHK紅白歌合戦では『無双』と言われる仕事ぶりを見せつけました。臨機応変、物おじしないMCぶりは業界内でも評価が高い。これを見る限り、橋本さんはそもそも役者ではなく司会者向きなのかもしれません。加えて美貌は折り紙付きですから、“美人すぎる司会者”に転じるのは決して不自然な流れではないでしょう」

人気者ほど「低視聴率女王」なんて不名誉なレッテルを貼られがち。活路は意外なところにあるのかもしれない。

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かつて、橋本環奈には「億ション」報道が出たが、同い年の永野芽郁にも同様の報道があった。関連記事【もっと読む】売れっ子だから稼いで当然？ 永野芽郁&橋本環奈「同い年女優」超億ション報道を比較…では、両者を徹底比較している。