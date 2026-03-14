超ときめき宣伝部・坂井仁香、“道の駅伝”で快進撃 指原莉乃、WEST.重岡大毅らが見守る
アイドルグループ・超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）の坂井仁香が、14日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（後7：56〜後8：54）に出演する。お笑いコンビ・ガクテンソクの奥田修二とともに「日本全国 道の駅伝」に挑戦する。
【番組カット】さいころを抱えて…笑顔全開な重岡大毅
企画「日本全国 道の駅伝」では、道の駅で売られている商品の中から、直近1ヶ月の売上高1位を回答権3回以内に当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む。これまでの走者は、浮所飛貴（ACEes）、タイムマシーン3号、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、佐藤栞里、末澤誠也（Aぇ! group）。今回は、第6走者・石原良純が、青森・五所川原市の十三湖沿いにある「道の駅 十三湖高原」からスタートする。
十三湖は、一般的なサイズの2倍以上に成長すると言われている“黒いダイヤ”こと十三湖産ヤマトしじみで有名。地理が得意な石原も「十三湖といえば、しじみだもん」と注目する。実際、道の駅には生のしじみの量り売りや冷凍しじみ、名物のしじみラーメン、お土産用のしじみラーメンなど、しじみ商品がずらり。駅長によると、通販も大人気だという。
石原は来場客にも念入りに聞き込みし、1位の商品を熟考。しかし、まずは自分のお土産用にしじみを購入しようとする。ここで石原の“小物感”があらわになる発言が飛び出す。
続いて、石原からタスキを託された第7走者は、令和を代表するアイドルグループ・超ときめき▼宣伝部のセンター・坂井と、2024年の『THE SECOND』王者でアイドル好きとして知られるガクテンソク・奥田。坂井は自身のYouTubeチャンネルでも道の駅を訪れるほどの大ファンで、以前、番組にゲスト出演した際には、「道の駅伝」の1位を4問連続で正解している。
最初の挑戦は「みそぎの郷 きこない」。JR木古内駅に隣接し、地元客のみならず観光客も多く訪れる人気スポットで、旅行雑誌『北海道じゃらん』による「道の駅ランキング」では、4度の1位を獲得している。名物の「みそぎの塩ソフトクリーム」を試食するが、坂井は「そうだ！」と、これまでの道の駅伝のコーナーでは第1走者から、ジェラートやソフトクリームが毎回登場しているが、かつて一度も1位になっていないことを思い出し、ほかの商品を入念に調査する。2人が「こんなの見たことない！」と驚く見た目の「北の豆あんぱん」、奥田が「どれの何の何!?」と思わずツッコむ「イカトンビザンギ」、もちもち食感の郷土菓子「べこもち」など、道の駅ならではの名物を続々発見する。
さらに、食の宝庫・北海道だけに、有名銘菓から海の幸、山の幸まで人気商品が目白押し。果たしてこの中で2人が1位に選ぶのはどの商品なのか。
スタジオでは所ジョージ、佐藤栞里、ゲストの指原莉乃、重岡大毅（WEST.）、マヂカルラブリーが1位を当てるクイズに挑戦。「道の駅にちゃんと夢を見たい」（指原）、「道の駅に結構ボク行くんですよ」（重岡）と、全員白熱の予想合戦を繰り広げる。
【番組カット】さいころを抱えて…笑顔全開な重岡大毅
企画「日本全国 道の駅伝」では、道の駅で売られている商品の中から、直近1ヶ月の売上高1位を回答権3回以内に当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む。これまでの走者は、浮所飛貴（ACEes）、タイムマシーン3号、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、佐藤栞里、末澤誠也（Aぇ! group）。今回は、第6走者・石原良純が、青森・五所川原市の十三湖沿いにある「道の駅 十三湖高原」からスタートする。
石原は来場客にも念入りに聞き込みし、1位の商品を熟考。しかし、まずは自分のお土産用にしじみを購入しようとする。ここで石原の“小物感”があらわになる発言が飛び出す。
続いて、石原からタスキを託された第7走者は、令和を代表するアイドルグループ・超ときめき▼宣伝部のセンター・坂井と、2024年の『THE SECOND』王者でアイドル好きとして知られるガクテンソク・奥田。坂井は自身のYouTubeチャンネルでも道の駅を訪れるほどの大ファンで、以前、番組にゲスト出演した際には、「道の駅伝」の1位を4問連続で正解している。
最初の挑戦は「みそぎの郷 きこない」。JR木古内駅に隣接し、地元客のみならず観光客も多く訪れる人気スポットで、旅行雑誌『北海道じゃらん』による「道の駅ランキング」では、4度の1位を獲得している。名物の「みそぎの塩ソフトクリーム」を試食するが、坂井は「そうだ！」と、これまでの道の駅伝のコーナーでは第1走者から、ジェラートやソフトクリームが毎回登場しているが、かつて一度も1位になっていないことを思い出し、ほかの商品を入念に調査する。2人が「こんなの見たことない！」と驚く見た目の「北の豆あんぱん」、奥田が「どれの何の何!?」と思わずツッコむ「イカトンビザンギ」、もちもち食感の郷土菓子「べこもち」など、道の駅ならではの名物を続々発見する。
さらに、食の宝庫・北海道だけに、有名銘菓から海の幸、山の幸まで人気商品が目白押し。果たしてこの中で2人が1位に選ぶのはどの商品なのか。
スタジオでは所ジョージ、佐藤栞里、ゲストの指原莉乃、重岡大毅（WEST.）、マヂカルラブリーが1位を当てるクイズに挑戦。「道の駅にちゃんと夢を見たい」（指原）、「道の駅に結構ボク行くんですよ」（重岡）と、全員白熱の予想合戦を繰り広げる。