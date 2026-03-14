佐藤大樹×本郷奏多W主演『時光代理人』前半戦の各話ゲスト一挙解禁【キャラクター紹介】
EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹と俳優の本郷奏多がW主演を務める東海テレビ・フジテレビ系連続ドラマ『時光代理人』（4月11日スタート 毎週土曜 後11：40）の追加キャストが、きょう14日に発表された。
【場面カット】雰囲気も対象的な二人のバディを演じる佐藤大樹＆本郷奏多
原作アニメは、中国の大手プラットフォーム「bilibili」で世界総再生数8.5億回という驚異的な記録を打ち立てた大ヒット作品。日本、韓国、台湾などのアジア圏のみならず英語圏でも熱狂的な人気を集め、現在までに吹き替え・字幕合わせて、20以上の言語に翻訳されている。”写真の世界に入ることができる”能力を持ったバディが後悔を抱えた依頼人の人生と向き合っていく新感覚のヒューマンドラマだ。
2人が向き合うことになるドラマ前半に登場する各話ゲストが一挙解禁された。多彩なゲストが見せる「大切な誰かへの愛情」や「二度と会えない人への想い」など胸打つ演技も、このドラマの大きな見どころとなる。ゲスト出演するのは、安達祐実、橋本淳、大西利空、松本利夫、濱田マリと若手実力派からベテラン、個性派まで華やかな顔ぶれがそろった。さらにレギュラーキャストでは、トキ（佐藤大樹）の母・霞役に中越典子が決定した。
【各話ゲストキャラクター紹介】
第1話
山内陽子（38）…安達祐実
買い物のため、そばを離れた一瞬の隙に息子が行方不明になってしまう。世間から激しいバッシングを受け、憔悴しきっている。
第2話
岩堀健吾（36）…橋本淳
高校時代の健吾（16）…大西利空
学生時代のとある1日に後悔を抱く。その日に撮影した3枚の写真を大切にしている。
第3話
武藤翔（51）…松本利夫
三代続く精肉店を兄と共に営む。手作りコロッケが人気だったが、調理担当の兄が意見の対立から出て行ってしまう。すると瞬く間に客足が減り、何とかしようと秘伝のレシピを手に入れようともがくが…。
第4話
高柳美知恵（52）…濱田マリ
近所のマダム。逃げ出した愛犬・チャチャの捜索をトキとヒカルに依頼。捜索の過程で、トキとヒカルは吉本（風間俊介）たちが追うある事件の端緒をつかむことになる。
【場面カット】雰囲気も対象的な二人のバディを演じる佐藤大樹＆本郷奏多
原作アニメは、中国の大手プラットフォーム「bilibili」で世界総再生数8.5億回という驚異的な記録を打ち立てた大ヒット作品。日本、韓国、台湾などのアジア圏のみならず英語圏でも熱狂的な人気を集め、現在までに吹き替え・字幕合わせて、20以上の言語に翻訳されている。”写真の世界に入ることができる”能力を持ったバディが後悔を抱えた依頼人の人生と向き合っていく新感覚のヒューマンドラマだ。
【各話ゲストキャラクター紹介】
第1話
山内陽子（38）…安達祐実
買い物のため、そばを離れた一瞬の隙に息子が行方不明になってしまう。世間から激しいバッシングを受け、憔悴しきっている。
第2話
岩堀健吾（36）…橋本淳
高校時代の健吾（16）…大西利空
学生時代のとある1日に後悔を抱く。その日に撮影した3枚の写真を大切にしている。
第3話
武藤翔（51）…松本利夫
三代続く精肉店を兄と共に営む。手作りコロッケが人気だったが、調理担当の兄が意見の対立から出て行ってしまう。すると瞬く間に客足が減り、何とかしようと秘伝のレシピを手に入れようともがくが…。
第4話
高柳美知恵（52）…濱田マリ
近所のマダム。逃げ出した愛犬・チャチャの捜索をトキとヒカルに依頼。捜索の過程で、トキとヒカルは吉本（風間俊介）たちが追うある事件の端緒をつかむことになる。