井川遥、手作り“ハイボール”を浜田雅功に振る舞う “大根”使ったアイデア料理に挑戦
俳優の井川遥が、14日放送のMBS『ごぶごぶ』（毎週土曜 後1：54※関西ローカル）に出演。ダウンタウン・浜田雅功とスーパーを訪れる。
【動画】エプロン姿で一緒に料理をする浜田雅功＆井川遥
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、なんとこの日が浜田と初対面だという井川。2児の母でありながら透明感あふれる美しさと落ち着いた存在感で、数々のドラマや映画、CMで幅広く活躍する俳優だ。
今回が初対面となる浜田と井川。「はじめましてなので共同作業して仲良くなりたい」という井川の希望から、今回は「はじめましての共同作業！クッキングで仲良くなろう！」と題して、井川が大好きな“大根”を使ったアイデア料理を2人で協力して作る。
2人が訪れたのは、精肉店発祥ならではの高品質なお肉に、ボリューム満点の総菜など、驚きのコストパフォーマンスで人気を集めているスーパー「ロピア新高店」。早速話題のスーパーへ食材の買い出しに行くと、井川は「大根が109円ですよ！」と値段の安さにテンションが上がるが、普段一切スーパーに行かない浜田は「その値段が安いのかわからない」と首を傾げる。
他にも、ロピアのお得な情報が続々登場。ロピアで大人気のピザやお寿司をその場で試食した浜田は、一番人気のピザに「めっちゃ大阪やん」と思わず笑ってしまう。
食材の購入を終えた2人はクッキングをするためにキッチンに移動。まずは井川が大根を千切りにしていく。井川の手慣れた包丁さばきに浜田は「なにこれ、手際よくやってまっせみたいな」と早速イチャモンを付けていく。そんな浜田は井川が切った大根の水切りをしてクッキングを手伝うのだが、千切りされた大根を見て「太さが全然ちゃうやん！」と仲良しになるためのクッキングのはずが、井川に対してクレームだらけ。そんな2人が協力して作る「大根のアイデア料理」の味は果たして。
さらに、あのCMでおなじみの“ハイボール”を井川が浜田に振る舞うことに。井川手作りのハイボールで乾杯し、2人は仲良くなれるのか。
【動画】エプロン姿で一緒に料理をする浜田雅功＆井川遥
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、なんとこの日が浜田と初対面だという井川。2児の母でありながら透明感あふれる美しさと落ち着いた存在感で、数々のドラマや映画、CMで幅広く活躍する俳優だ。
今回が初対面となる浜田と井川。「はじめましてなので共同作業して仲良くなりたい」という井川の希望から、今回は「はじめましての共同作業！クッキングで仲良くなろう！」と題して、井川が大好きな“大根”を使ったアイデア料理を2人で協力して作る。
他にも、ロピアのお得な情報が続々登場。ロピアで大人気のピザやお寿司をその場で試食した浜田は、一番人気のピザに「めっちゃ大阪やん」と思わず笑ってしまう。
食材の購入を終えた2人はクッキングをするためにキッチンに移動。まずは井川が大根を千切りにしていく。井川の手慣れた包丁さばきに浜田は「なにこれ、手際よくやってまっせみたいな」と早速イチャモンを付けていく。そんな浜田は井川が切った大根の水切りをしてクッキングを手伝うのだが、千切りされた大根を見て「太さが全然ちゃうやん！」と仲良しになるためのクッキングのはずが、井川に対してクレームだらけ。そんな2人が協力して作る「大根のアイデア料理」の味は果たして。
さらに、あのCMでおなじみの“ハイボール”を井川が浜田に振る舞うことに。井川手作りのハイボールで乾杯し、2人は仲良くなれるのか。