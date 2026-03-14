どんな状況でも明るく前を向く。頼れるエースの粘りが終盤戦で輝いている。「大和証券Mリーグ2025-26」3月13日の第1試合はEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）がトップを獲得。12日に誕生日を迎えていた川村芳範監督へ捧げる白星で、個人では13勝目。ルーキーイヤーでの初タイトル獲得も見えてきた。

【映像】個人13勝目を手繰り寄せた石井一馬の満貫ツモ

この試合は東家から石井、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）の並びで開始した。東1局、たろうが黒沢から満貫をアガり先制。東2局、黒沢からの先制リーチに対して石井は終盤に追っかけリーチ。残りツモはわずか1回という勝負だったが、黒沢からリーチ・平和・赤・ドラの8000点をロン。たろうに競り掛ける。

微差のトップ目で迎えた南2局、石井は赤2枚を使えるチャンス手。8巡目に5・8筒待ちで先制リーチをかけた。たろうから追っかけリーチが入るも、石井が先に8筒をツモ。リーチ・ツモ・平和・赤2の8000点で抜け出した。南3局1本場は南ポンで仕掛け、1000点でたろうの親を消化。南4局は黒沢の満貫ツモで試合終了した。石井は個人で3連勝を達成。個人13勝は滝沢、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）と並んだ。

試合後のインタビューでは「うれしいです」と笑顔で一言。「トップを取って、監督の誕生日に花を添えてくれと言われていた」と控室の会話を明かし、さらに「今日はトップを絶対取ろうという気持ちが強すぎて、空回りしちゃってましたね」と反省の弁も口にした。

チーム創設1年目。個人成績でプラスを維持しているのは石井だけという状況が続いている。石井は「チームポイントは大変厳しいですが、レギュラーシーズン突破、個人では最多勝を目指したい。最後まで応援お願いします」とファンへ告げ、お決まりの力強い決めポーズ。ファンからは「元気があってよし！」「最多勝に向けてせーの！」「最多勝・・・いける！」と多数の声援が投げかけられた。

【第1試合結果】

1着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）4万1100点／＋61.1

2着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（協会）2万7100点／＋7.1

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）1万9400点／▲20.6

4着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）1万2400点／▲47.6

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

