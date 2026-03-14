『with MUSIC』2年の歴史に幕 最終回にゆず、SixTONES、&TEAM
きょう14日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00）は、最終回となる。2024年3月からスタートした2年間の歴史に終止符を打つ。
【動画】『国宝』音楽家・原摩利彦氏と共演！ゆず「幾重」ミュージックビデオ
番組の最後を飾るトークゲストとして、来年デビュー30周年を迎えるゆずが登場。ゆずの最新ニュースを有働由美子と松下洸平が深掘りする。映画『国宝』の主題歌などを手掛けた音楽家・原摩利彦氏との楽曲制作秘話を届ける。スタジオにはゆずのファンが集結。ゆずに直接聞きたいことを生質問する。
さらに、2022年に北川が楽曲提供を行ったなにわ男子との秘話も。なにわ男子の大橋和也・道枝駿佑が語る北川悠仁との絆とは。スタジオでは番組の最後に贈る名曲「サヨナラバス」、最新曲「心音」を披露する。
歌唱アーティストにSixTONES、&TEAMが登場。今年デビュー６周年を迎えるSixTONESは、『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』の日本テレビ系2026アスリート応援ソングに抜てきされた「一秒」とジェシーが出演する日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−』OPテーマ曲「Rebellion」の2曲をライブ披露する。
昨年、韓国デビューを果たした日本発グローバルグループ「&TEAM」は、昨年末の『第67回日本レコード大賞表彰式』で特別国際音楽賞を受賞し、飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進中。3rd EP『We on Fire』収録曲「桜色Yell」をテレビ初披露する。
【動画】『国宝』音楽家・原摩利彦氏と共演！ゆず「幾重」ミュージックビデオ
番組の最後を飾るトークゲストとして、来年デビュー30周年を迎えるゆずが登場。ゆずの最新ニュースを有働由美子と松下洸平が深掘りする。映画『国宝』の主題歌などを手掛けた音楽家・原摩利彦氏との楽曲制作秘話を届ける。スタジオにはゆずのファンが集結。ゆずに直接聞きたいことを生質問する。
歌唱アーティストにSixTONES、&TEAMが登場。今年デビュー６周年を迎えるSixTONESは、『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』の日本テレビ系2026アスリート応援ソングに抜てきされた「一秒」とジェシーが出演する日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−』OPテーマ曲「Rebellion」の2曲をライブ披露する。
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