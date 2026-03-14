キュルキュルお目目にあどけない表情…。まるで天使のような子犬が成長すると、クセ強な一面があらわれてきたようで…！？思っていたのと違いすぎる成長後のわんこの姿がSNSで話題です。投稿には「歯茎モンスターｗｗ」「最高に可愛いよ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『天使のような可愛い子犬』を飼った結果→思っていたのと違う『成長』】

天使のような子犬をお迎え♡

『可愛い天使のような子犬』を迎えたはずなのに…！？まさかの成長を遂げたわんこの姿が、TikTokアカウント「elmo_day」に投稿され話題を集めています。主役のわんこはトイプードルの「えるも」くん。

投稿者さんのお家にやってきたのは小さな小さな子犬のころ。キュルキュルのつぶらな瞳にふわふわの毛並み…。まさに『天使』という言葉がぴったりな姿で、見ているだけで思わず頬がゆるんでしまいます。

飼い主さんも当時は「きっとこのまま可愛い子に育つんだろうな」と、そんな未来を想像していたことでしょう。

「歯茎モンスター」あらわる…！？

月日が流れ成長したえるもくんの姿はあまりに衝撃的でした。口元が大きくめくれ、歯茎が全開に。まるで怪獣のような迫力のある顔を見せるようになったのだとか…！そんなえるもくんには、『歯茎モンスター』との異名が名付けられてしまうほど。子犬のころの『天使』とは、もはや雲泥の差です。

さらにふわふわの毛で目が隠れてしまうため歯茎が際立ち、よりモンスター感が増してしまうのだとか。

とはいえ、天使のようだった子犬がこんな個性的な表情を見せるようになったことこそがえるもくんの魅力。投稿者さんも「可愛くてしかたない」と綴るように、個性やクセさえも愛おしいものです。えるもくんのギャップたっぷりの成長記録は、今日も多くの人を笑顔にしているようです♡

この投稿に爆笑してしまった人は多いようで「ムキ顔かわいいですよ♡」「素晴らしい歯ぐき(笑)」「ギャップがスゴイ！」などのコメントが寄せられています。

眠たいときにも歯茎が…

歯茎モンスターの異名を持つえるもくん。怒っているわけではなく、ふだんからデフォルトなんだとか。ただただ眠いときにも歯茎を見せるのだといいます。「飼い主の私も意味が分からない(笑)」と言うように、なぜかは不明なのがまた面白いところ。

この日もえるもくんの口元からは歯茎がチラリ…。いつもより出ている面積が少ないのは、きっと眠たいからなのでしょう。歯茎で気持ちを伝えてくれる！？面白すぎるえるもくんとの毎日は退屈知らずですね…！

『歯茎モンスター』えるもくんの姿をもっと堪能したい方は、TikTokアカウント「elmo_day」を要チェックですよ！爆笑間違いなしの可愛いえるもくんは必見です♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「elmo_day」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております