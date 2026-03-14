元モーニング娘。でタレントの辻希美が、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの生後半年を祝うイベント「ハーフバースデー」を行った時の様子を紹介した。

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「【生後6ヶ月】夢空のハーフバースデー 写真撮影のドタバタも全部お見せします【2026/02/08】」と題した動画で辻は、2025年8月8日に出産した夢空ちゃんに「本日6か月です。おめでとうございます！」と語り掛け、これからハーフバースデーを開催すると説明。夢空ちゃんをおんぶしながら飾りつけを開始した。

辻によればハーフバースデーは、長女でモデルの希空（のあ）が生まれた時から行っていたといい、「希空の時はスタジオアリスに写真を撮りに行きました」と振り返った。夢空ちゃんのハーフバースデーもフォトスタジオで行おうと考えたものの、3月3日に控える初節句にその機会を譲り、今回は自宅で祝うことにしたという。

まずは「Happy 1/2 Birthday」という文字が紐で繋がる壁飾り「レターバナー」を作成し、「本当にこれ嫌いなんだよ」「この文字に糸を通すっていう作業が本当に私は好きじゃありません」とぼやく辻。次に花型をしたバルーンを膨らませながら「ってかマジで早いなって思って。あの出産から半年だよ」としみじみ。このほか「6」の形をしたバルーンも膨らませ、これらを壁に飾った。

もちろん、本日の主役のドレスアップも忘れてはいない。この日の夢空ちゃんは、パッケージに「1/2」と刻印されたキユーピーのハーフマヨネーズを模した着ぐるみを着用。マヨネーズ型の衣装をすっぽり被り、足・腕・顔を出して微笑むその愛くるしい姿に、辻だけでなく、他の子どもたちも大いに盛り上がった。

着ぐるみを脱ぐと今度は、正装にお色直し。ニュージーランドの子ども服ブランド「ジェイミーケイ」のトップス＆スカートと、「夢空」と刺繍が施された日本の出産祝いギフトブランド「マールマール」のスタイ、ファストファッションブランド「H＆H」のタイツという、全て白で揃えたコーデに身を包み、辻や子どもたちとの撮影に興じていた。

こうしてハーフバースデーは終了。辻は「無事に半年、何事もなくこうやってすくすく元気に育ってくれて、嬉しいなと思っております」といい、「この半年間、大変なこともたくさんあったんですけども、家族みんなで助け合って。ゆめもしっかり、ゆめのペースで成長してくれて本当にあっという間だったかなと思います。ここからの成長がさらに早く感じると思うので、1日1日を大切に過ごしていけたらなと思っております」と話していた。

本動画に対し、コメント欄には「マヨネーズの仮装かわいすぎ」「幸せしかない」「可愛すぎてもうずっとニコニコしてしまった」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）