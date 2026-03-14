永井隆博士の生涯を描いた 演劇『長崎の鐘』。

被爆80年を越え、被爆地ナガサキの役者たちが演じます。

（セリフ）

「わたし、長崎医大の永井隆医学博士は、慢性骨髄性白血病だよ」

（セリフ）

「何で、あなたが死なんばいかんと」

自身も被爆し、“白血病” と戦いながら、死の直前まで被爆者の救護を続け、愛と平和を訴え続けた 永井隆博士。

その生涯を描いた演劇『長崎の鐘』。

3月14日から始まった「長崎市民演劇祭」の参加作品として、20日に上演されます。

演じるのは、長崎市演劇協会の提案に賛同した、13人の役者たち。

劇団の垣根を越えた取り組みです。

被爆者治療に尽力した 秋月辰一郎医師を演じ、演出も担当するのは、白濱隆次さんです。

（演出 白濱 隆次さん）

「主催者から被爆80周年ということもあり、こういった作品をやりたいんだけど、演出をやらないかという話から始まった。

何か気持ちが熱いなと思って…」

今回の上演では、劇作家・岡部耕大さんの原作を忠実に演じるだけではありません。

（セリフ）

「すっかり長居ばしてしもうて」

（セリフ）

「いいんだよ、うちは“永井”なんだから」

（笑い）

「あははは…」

これまであまり触れられてこなかった、永井博士らの “穏やかな日常風景” を演出に加えました。

（演出 白濱 隆次さん）

「ずっとつらいままでは、きっとなかったと思う。

そんなつらい時代なんだけど、そこに生活の中で笑顔もあっただろうし、そういったところに焦点をあてて演出したい」

永井博士を演じるのは、時津町出身の元尾 裕介さん。

（セリフ）

「足の踏み場もないくらい、転がっている死体…」

東京の劇団で約30年間舞台役者として活躍し、現在は県内を拠点に活動しています。

（永井博士役 元尾 裕介さん）

「博士本人が思っていた気持ちにはまだまだほど遠いとは思うけど、一歩でも近づけたらと思う」

小高い丘からのぞむのは、爆心地から約500mにある「浦上天主堂」。

そこに、この演劇のタイトルにもなっている「長崎の鐘（アンジェラスの鐘）」があります。

（永井博士役 元尾 裕介さん）

「(原爆は)長崎に来たからには、一回はやらんといけない題材」

元尾さんが訪れたのは、博士が終の棲家とした “如己堂”。

本当はどんな人物だったのか、肌で感じるためです。

（永井博士役 元尾 裕介さん）

「ここで療養と執筆されていたと話を伺っています。

毎日どんな思いで過ごされていたのかと考えて、それを元に、また少しは演技が変わるかもしれない」

優しい笑顔が浮かぶ、生前の姿を見つめながら思いを馳せます。

（永井博士役 元尾 裕介さん）

「2人のお子さんとの写真を見ると、普通の優しいお父さんだったなと。

その子どもたちに向ける愛が、周りの人たちにも向けられていた。特別な人ではなかったのかもしれない」

永井博士の眠る墓地で手を合わせる元尾さん。

博士ゆかりの場所を巡り、自分なりの “永井 隆” が見えてきたようです。

本番を2週間後に控えたこの日。

表情や間の取り方など細かな表現を変更し、演出にも力が入ります。

（演出指導）

「詰め寄る感じで、“悪かもんやったとでしょうか…”、で止める」

被爆地・ナガサキの役者たちが地元で演じる『長崎の鐘』。

歴史を忘れないように…

そして、平和について考えるきっかけになるように…。

舞台の本番は、3月20日です。

（演出 白濱 隆次さん）

「原爆が落ちた町として、何らかのメッセージは発信したいと思いつつも、僕がやれるのはやっぱり “演劇” しかないんですよね」

（永井博士役 元尾 裕介さん）

「課題を見つけてクリアしていくと、次の課題が現れる。ちょっと果てしないとは思うけど、本番でいいものができればいい」

（♪歌唱）

「ああ 長崎の鐘がなる」

演劇「長崎の鐘」は、14日～23日まで長崎市のチトセピアホールで開催される「長崎市民演劇祭」で上演。

20日(祝)午後3時の開演です。

チケットなど、詳しくは「長崎市民演劇祭」で検索してください。