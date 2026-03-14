「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、佐村さんの新著『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、「赤ペン先生」全国代表である佐村さんの特別インタビューをお届けする。

（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

「ダメ！」は子どもの心のSOSを封じてしまう

――子どもが言うことをきかないとき、つい口から出るのは「そんなことしちゃダメ！」という言葉です。赤ペン先生から見て、この言葉はどうなのでしょうか。

佐村俊恵（以下、佐村） 私たち赤ペン先生は、基本的に「ダメ」という言葉は使いません。子どもに「自分が否定された」と感じてほしくないからです。それに、頭ごなしに禁止する言葉は、行動の裏にある子どもの「心のSOS」を無視して封じ込めてしまいます。

子どもが普段と違う行動をしているときには、大小にかかわらず必ず理由があるはずです。友達とけんかした、学校で嫌なことがあった、習い事がうまくいかない……。暴言や乱暴な態度は、言葉にならないモヤモヤやSOSのサインかもしれません。

それを「ダメ！」で封じ込めてしまうと、子どもが自分で振り返ったり、反省したりするきっかけまで奪ってしまうんですよ。

――では、「ダメ」の代わりに何と言えばいいのでしょうか。

佐村 大事なのは、子どもを責めることではなく、心配している気持ちを伝えること。「ダメでしょ」と言いたい気持ちはぐっとこらえて、「どうしたのかな？」「何かあったのかな？」と寄り添ってあげてほしいんです。

乱暴な言葉に対しても、「（そんな言葉を聞いて）びっくりしたよ」とか「悲しいな」というふうに、あくまで「自分（親）の感情」として伝えるんですね。すると子どもも「言いすぎたかな」「傷つけてしまったかな」と、自分の行動を振り返るきっかけをつかむことができます。

赤ペンに「うるさい」と書いてきた少年は、なぜ反省したのか

――赤ペン先生も、会員の子どもたち乱暴な言葉を投げかけられたりすることがありますか？

佐村 ありますよ。答案のおたよりコーナーに「バカ」「うるさい」「うんこ」なんて書かれていたり……。そんなときでも、私たちは「何を言っているの？」「ふざけちゃダメでしょ」とは絶対に書きません。明らかにこちらの反応をうかがっているなとわかるときは、おたよりの内容には特に触れず、淡々と答案の採点指導を行います。

ある赤ペン先生から聞いた話なのですが、おたよりコーナーに「赤ペン先生うるさい！」「赤ペン先生おまえ何歳？」と乱暴な字で書いてきた子どもがいたそうです。でも、その子は国語の答案に、漢字1問だけ解答していたんですね。そこで先生は、その漢字をしっかりほめて答案を返送しました。

そうしたやりとりを数か月続けていたところ、「リフティングが、いっぱいできるようになりました」と書いた横に、小さな字で「この前はごめんなさい」と書かれた答案が届いたそうです。

頭ごなしに叱らず寄り添っていれば、子どもは必ず自分で反省します。「正しさ」を押し付けるのではなく、「自分で考える時間」を残してあげることが、心からの気づきにつながるんだなと思います。少年の「ごめんなさい」にジーンときたその先生は、「謝る勇気があってすごい」と返事をしたそうですよ。

――ただ、間違いやよくない行動を指摘しなければならない場面もありますよね。

佐村 もちろん、いけないことは教えてあげなければなりません。ただ、それは子どもの気持ちが落ち着いてからでも遅くはないですよね。

言うことをきかない子に対して大切なのは、「ダメ」で行動を封じることではなく、こちらの気持ちを伝えて寄り添い、子ども自身が「気をつけよう」と思えるように導くことなのではないでしょうか。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとにした書き下ろしです）