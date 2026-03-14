ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ、ジャングルポケットの元メンバー斉藤慎二被告（43）が13日、東京地裁で初公判に臨んだ。

黒スーツに紺ネクタイ、ややふっくらした印象で法廷で登場。検察から、テレビ番組の撮影合間にロケバス車内で初対面の共演女性に「かわいいね」などと声をかけ、キス、胸を触る、口腔（こうくう）性交をさせる行為があったことなどが読み上げられ、裁判長から「起訴内容を理解したか？」と聞かれると硬い表情のまま「はい」と一言。「私の行為に同意してくれていると思っていました」と容疑を否認した。

犯行は24年7月30日午前、東京都新宿区に駐車中のロケバス内で行われた。被害女性は会社員で、SNSなども駆使して個人で活動していることなども明かされた。女性は行為後に知人や実母にLINEで被害を報告するなどしており、心療内科を受診。被害の5日後に警察に申告した。行為中には身を乗り出す斉藤に女性が「やめてください」と両手で押しのける場面もあったという。

一方で、斉藤の弁護側は行為については認めつつ「口腔性交の際は女性の頭を押さえつけていない」などとし「少なくとも故意がないことは明らか」と主張。当時の別れ際には「今日はありがとうございました」と女性側から斉藤にキスがあったといい、2人は連絡先も交換していたという。

斉藤は同意の上での行為だったと主張しつつ「反省すべき点はあったと考えている」とし、謝罪。示談を進めていることも明かした。このほか公判では捜査した警官による証人尋問も行われ、検察側が証拠としている女性が親族、交際者など関係者に被害を訴えたLINEのトーク履歴について、検察、弁護側から質問があった。次回の裁判は3月17日に行われる予定となっている。