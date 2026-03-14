アイドルグループ「アンジュルム」のメンバー・松本わかな（１８）が高校卒業を報告した。

１４日までに自身のインスタグラムを更新し、「高校を卒業しました！！！ ＪＫ楽しかった」と卒業式での写真をアップ。

ブログでは「高校を卒業しました〜！！！ ３月３１日までは、一応ＪＫではあるけど、これで私のＪＫ期間が終わってしまいます、、、」とつづり、「私の高校生活には、常にアンジュルムの活動があって、とにかく家族とマネージャーさんと先生に、感謝の気持ちでいっぱいです」と思いを吐露。

「いやもうほんとに、マネージャーさんのありがたいスケジュール管理のおかげで、順調に単位を取れて、無事に卒業できました！そしてもちろん、私も頑張りました！笑 なんと成績優秀賞なるものを受賞したんです〜」と明かし、「ライブとライブの合間時間に勉強したり、ＭＶ撮影の合間時間に勉強したり、リハ行って、試験受けて、別のリハ行ったり、午前の試験受けて、リハ行って、午後の試験受けて、別の仕事行ったり、（滅多にこんな騒がしいことはないですけど、この日はどうしようもなかったのです笑）」とハードな学生生活を回顧。

「新曲とツアーとバーイベと試験を並行で進めた３年間でしたが、頑張って良かったなと思います！！！（高１は、プラスで２５周年ライブだよ。まじ頑張った）今改めて、過去のスケジュール見たら、すごい３年間でしたねぇ笑」と振り返り、「やるからには、できるところまで詰めないとダメな性格なので、大変なこともたくさんあったけど、間違いなく、私の人生の糧となる、大事な期間だったなと思います おつかれ自分！ご褒美たくさんあげちゃおうと思います」とつづった。

これらの投稿にはファンから「わかにゃおめでとう！！」「努力の天才！とっても尊敬しています」「早すぎ……本当におめでとう」「あのちっちゃかったわかにゃが高校卒業だなんて、時の流れにびっくりしております！」「ほんとうに学業との両立は大変だと思うのによく乗り越えました！！！」とお祝いの声が寄せられている。