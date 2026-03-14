あれ、ズボンは!? 来日した韓国美女チア軍団、後ろ向きポーズで魅せた驚愕の“美ライン”にファン悶絶

韓国の美女チアリーダー軍団が来日ショットを披露した。

3月13日、ソ・ヒョンスクは自身のインスタグラムに「大韓民国最高!!!!!!! 幸せで大切な思い出、素敵な人たちと一緒に過ごせて光栄でした♡」というコメントと共に、数枚の写真を投稿した。

【写真】ノーズボンで後ろ向きで並ぶ美女チアたち

公開されたのは、WBC韓国代表のユニフォームを身にまとい、横一列に並んでいる様子。しかし、ファンの視線は彼女たちが掲げる国旗よりも、その下に釘付けになった。

オーバーサイズのユニフォームを1枚でさらりと羽織った彼女たちが後ろを向くと、そこにはまるで“ズボンを履いていない”かのような錯覚に陥る驚愕の光景が。ユニフォームの裾からスラリと伸びる白く眩しい太ももが強調されている。

この投稿に対し、ネット上では「一瞬、履いてないのかと思って二度見した」「ユニフォーム姿でこれほど色気を出せるとは……」と、熱狂的なコメントが殺到。球場での自撮りショットでは、金髪ボブの美貌を際立たせ、カメラに向かってピースサイン。応援席で韓国国旗を掲げて全力で応援する姿は、まさに勝利の女神そのものだ。

韓国代表は今大会、17年ぶりとなるベスト8進出に成功。一時は1次ラウンド敗退の危機に追い込まれたが、厳しい突破条件をクリアし、次ラウンドのマイアミへと駒を進めた。このあと日本時間14日午前7時30分より、ドミニカ共和国との準々決勝を戦う。

（写真＝ソ・ヒョンスクInstagram）

◇ソ・ヒョンスク プロフィール

1994年4月22日生まれ。韓国・仁川出身。身長168cm。2014年からチアガールとしての活動を始めた。ショートカットがトレードマークで、過去には表紙を飾った男性誌が完売を記録したこともあった。現在は韓国プロ野球の斗山ベアーズ、プロサッカーKリーグのFCソウル、Vリーグ男子部の大韓航空ジャンボス、Vリーグ女子部のGSカルテックス・ソウルKIXX、女子プロバスケWKBLの牙山ウリィ銀行・ウリィWON、男子ハンドボールHリーグの仁川都市公社でチアガールを務めている。