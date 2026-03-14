トム フォード ビューティ夏コスメ2026♡ゴールデンアワーに着想のソレイユコレクション

トム フォード ビューティから、太陽が沈む直前の美しい瞬間“ゴールデンアワー”に着想を得た「ソレイユ サマー コレクション2026」が登場します。センシュアルな色彩と肌に溶け込むような輝きが特徴の夏コスメは、多幸感と色香を同時に引き出す洗練された仕上がり。ホワイト×ゴールドのラグジュアリーなパッケージに包まれた新作コスメが、夏のメイクをより魅力的に演出します♡

ゴールデンアワーを表現した新作リップ



SOLEIL ティンテッド リップ グロウ



価格：【新製品】全10色／4,730円（税込）

ゴールデンアワーの輝きから着想を得た新感覚リップティント。

ウォータージェルテクスチャーのオイルティントが唇をみずみずしいクッションで包み込み、内側から発光するような艶を演出します。

にじむように色づく処方で色移りしにくく、美しい血色感が持続。〈ココ・デ・メール アコード〉の香りがほのかに漂い、夏の余韻を感じさせます。

展開色：01 スイート トロピック／02 ヌード ビキニ★おすすめカラー／03 プライベート グロット／05 カフェ ペタル／06 ゴールデン アワー／07 クルーズ コントロール／08 ピンク プロムナード／09 ミッドナイト エンカウンター／10 テラコッタ★おすすめカラー／11 ストーレン キス★おすすめカラー

hinceの新作ツヤ膜パウダー♡光をまとって透明感を仕込むUVルースパウダー登場

太陽にキスされたような血色メイク



SOLEIL サンキスド ブラッシュ



価格：【新製品】全6色／6,710円（税込）

沈みゆく太陽の余韻を頬に宿すリキッドブラッシュ。エアリーなホイップ質感が肌に溶け込み、自然な血色感を演出します。

軽やかな使い心地で重ねても濁らず、一日中ふんわりとした血色をキープ。

展開色：01 カバナ★おすすめカラー／02 バイ コースタル★おすすめカラー／03 リゾート／04 プールサイド／05 ヴィラ／06 マイル ハイ

SOLEIL ハイドレーティング リップ オイル



価格：【新製品】全1色／4,730円（税込）

ジェルの軽やかさとオイルの濃密さを融合したハイブリッドフォーミュラ。ココナッツオイル*とビタミンE**を配合し、ベタつかず濃密なうるおいを届けます。

展開色：01 ベア ピーチ

*保湿成分 ヤシ油

**整肌成分 トコフェロール

光と陰影を操るフェイス＆アイカラー



SOLEIL グロー ハイライター



価格：【新製品】全2色／9,900円（税込）

ゴールデンアワーの幻想的な光を閉じ込めたハイライター。超微細パールが肌に溶け込み、どの角度から見ても美しい輝きを放ちます。

展開色：01 カプリ★おすすめカラー／02 アマルフィ

SOLEIL ブロンジング パウダー



価格：【新製品】全2色／9,900円（税込）

光を柔らかく拡散する超微粒子パウダーで、温もりのあるソフトフォーカス肌に仕上げるブロンザー。

展開色：01 コルシカ／02 カスカイス★おすすめカラー

SOLEIL アイ カラー クォード ルミエール



価格：リニューアル／全5種／13,640円（税込）

光を面でとらえる艶が特徴の名品アイシャドウパレット。重ねるほどにまぶたに透明感と立体感を生み出します。

展開色：03 ムーンライト ディップ【新色】★おすすめカラー／42 ヘイズィ センシュアリティ【既存人気No.1】／41 ピーチ ドーン【既存色】／40 ゴールデン アワー【既存色】／04 ハネムーン【既存色】

2026年3月6日（金）全国発売

ソレイユの輝きで“終わらない夏”を



トム フォード ビューティのソレイユ サマー コレクション2026は、沈みゆく太陽の幻想的な輝きをメイクに落とし込んだラグジュアリーな夏コスメ。

光、血色、艶を絶妙に操るカラーとテクスチャーで、肌そのものが美しく輝くような仕上がりを叶えます。

ひと塗りで多幸感と色香をまとえるこのコレクションで、“終わらない夏”のメイクを楽しんでみてください♡