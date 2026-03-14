【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 日本の食文化や身近な親族がヒント
普段、何気なく耳にしている言葉の響きに注目して、隠れた共通項を探り当てるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、日本のソウルフードから伝承の世界まで、なじみ深い語彙をセレクトしました。4つのキーワードすべてを正しく成立させる2文字の音が何か、これまでの経験を基に特定してみましょう。
□□ぎり
あか□□
□□がしま
□□いちゃん
ヒント：ご飯を三角形などに結び、海苔を巻いて食べる日本の代表的な軽食は？
答えを見る
↓
↓
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▼解説
それぞれのキーワードを完成させるために「おに」を補うと、次のような表現になります。
おにぎり（御握り）
あかおに（赤鬼）
おにがしま（鬼ヶ島）
おにいちゃん（お兄ちゃん）
日本の食卓に欠かせない「おにぎり」や、昔話でおなじみの「赤鬼（あかおに）」の中に、伝説の舞台「鬼ヶ島（おにがしま）」や、家族の呼び名である「お兄ちゃん（おにいちゃん）」が共通のパーツとして含まれていました。一見すると分野の異なる言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結びつく様子は、まさにパズルの醍醐味（だいごみ）ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本のソウルフードから伝承の世界まで、なじみ深い語彙をセレクトしました。4つのキーワードすべてを正しく成立させる2文字の音が何か、これまでの経験を基に特定してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
あか□□
□□がしま
□□いちゃん
ヒント：ご飯を三角形などに結び、海苔を巻いて食べる日本の代表的な軽食は？
答えを見る
↓
↓
↓
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正解：おに正解は「おに」でした。
▼解説
それぞれのキーワードを完成させるために「おに」を補うと、次のような表現になります。
おにぎり（御握り）
あかおに（赤鬼）
おにがしま（鬼ヶ島）
おにいちゃん（お兄ちゃん）
日本の食卓に欠かせない「おにぎり」や、昔話でおなじみの「赤鬼（あかおに）」の中に、伝説の舞台「鬼ヶ島（おにがしま）」や、家族の呼び名である「お兄ちゃん（おにいちゃん）」が共通のパーツとして含まれていました。一見すると分野の異なる言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結びつく様子は、まさにパズルの醍醐味（だいごみ）ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)