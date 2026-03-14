手軽に食べられる日本の伝統的な軽食から、昔話に登場する色彩豊かな存在まで。これら4つの言葉を完成させる、共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。

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普段、何気なく耳にしている言葉の響きに注目して、隠れた共通項を探り当てるパズルを楽しんでみませんか？

今回は、日本のソウルフードから伝承の世界まで、なじみ深い語彙をセレクトしました。4つのキーワードすべてを正しく成立させる2文字の音が何か、これまでの経験を基に特定してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□ぎり
あか□□
□□がしま
□□いちゃん

ヒント：ご飯を三角形などに結び、海苔を巻いて食べる日本の代表的な軽食は？

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正解：おに

正解は「おに」でした。

▼解説
それぞれのキーワードを完成させるために「おに」を補うと、次のような表現になります。

おにぎり（御握り）
あかおに（赤鬼）
おにがしま（鬼ヶ島）
おにいちゃん（お兄ちゃん）

日本の食卓に欠かせない「おにぎり」や、昔話でおなじみの「赤鬼（あかおに）」の中に、伝説の舞台「鬼ヶ島（おにがしま）」や、家族の呼び名である「お兄ちゃん（おにいちゃん）」が共通のパーツとして含まれていました。一見すると分野の異なる言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結びつく様子は、まさにパズルの醍醐味（だいごみ）ですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)