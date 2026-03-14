渋滞の難所「椿峠」付近が4車線に！ スムーズな通行を実現

2026年3月5日午前6時、国道2号で進められていた「富海拡幅」事業が完了し、全線4車線で開通しました。

本事業では、周南市戸田から防府市富海までの延長3.6kmが整備。この区間は「椿峠」と呼ばれる勾配やカーブが続くエリアを含んでおり、これまでは暫定2車線だったため、朝夕のラッシュ時には激しい渋滞が発生していました。

【画像】これが4車線開通した一般国道2号（富海区間）です！ 画像を見る（11枚）

特に、1日あたり約2万7000台の交通量がある中で、防府環状線との合流部付近では激しい速度低下が慢性化していました。

今回の4車線化により、滞っていた車の流れがスムーズになり、移動時間の短縮や交通の円滑化が図られます。

また、安全性の向上という点も見逃せません。富海拡幅区間では、追突事故が多発しており、2022年には人対車両の重大事故が発生しています。

さらに、2024年4月には、大型トレーラーと普通車の正面衝突事故が発生し、約3時間の全面通行止めとなりました。

今回の4車線化により、交通混雑の緩和や中央分離帯設置に伴う上下線の交通分離で、追突事故や正面衝突・すれ違い時の事故の減少が期待されます。

走行速度の安定が年間300tのCO2削減に寄与

今回の整備は、環境負荷の低減という側面でも効果を発揮します。これまでの2車線区間では、信号交差点や合流部の影響で走行速度が不安定になりがちでした。

自動車は走行速度が低下したり加減速を繰り返したりすると、二酸化炭素（CO2）の排出量が増加する傾向にあります。

富海拡幅の完成によって渋滞が緩和され、走行速度が安定することで、CO2排出量の削減が期待されています。

具体的な試算では、4車線化によって年間で約300tのCO2排出量が削減される見込みであり、低炭素で持続可能な道路交通の実現に寄与します。

物流の「定時性」確保と特産品の競争力強化

地域経済にとっても、この4車線化のメリットは大きいと言えます。防府市の主幹産業である自動車製造業では、広島方面への部品輸送において高い定時性が求められます。

渋滞が解消されることで輸送の効率が上がり、「物流2024年問題」への対応やドライバーの負担軽減にもつながります。

また、防府市の特産品である「ハモ」の輸送にも恩恵があります。鮮度を保ったまま関西圏へ出荷する必要があるハモにとって、輸送時間のバラツキは大きな課題でした。

道路が整備されたことで、高品質なハモを安定して市場へ届けられるようになり、地域ブランドの競争力向上が期待されています。

防災力の向上と地域連携の加速へ

さらに、今回の開通は地域の安全保障も強化します。並行する山陽自動車道が事故等で通行止めになった際、国道2号が代替路として機能しますが、以前の2車線区間では激しい渋滞で所要時間が平常時の5倍以上に膨れ上がることがありました。4車線化により、緊急時の救援活動や物資輸送がより確実に行えるようになります。

観光面では、周南市と防府市の間の移動がスムーズになることで、両市をまたぐ周遊型観光の促進も見込まれています。

利便性の向上は、道の駅や観光施設への集客を後押しし、地域全体の活性化につながるでしょう。