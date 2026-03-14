ロシアのプーチン政権は、米国とイスラエルによるイラン攻撃に伴う中東情勢の緊迫化を追い風ととらえている。

ウクライナ侵略に必要な戦費を支えてきた石油・ガス収入が、資源価格の上昇を受けて持ち直すことを期待しているためだ。ロシアは中東での緊張が長期化することに、自国の利益を見いだしている可能性がある。

「米国は、エネルギー市場の安定化を図ろうとしている。この点において我々の利益は一致している」

インターファクス通信によると、ドミトリー・ペスコフ露大統領報道官は１３日、米国の対露制裁緩和について、対象が海上輸送中の露産原油などに限られたことに不満をにじませつつ、一定の評価を示した。

５年目に突入したウクライナ侵略を続け、戦費の捻出に迫られているロシアは、エネルギー市場の劇的な変化を好機とみている。プーチン露大統領は９日、石油・ガス市場に関する会議で、「エネルギー企業が現状を活用することが重要だ」と述べ、輸出収益の確保などを指示した。

米欧が制裁対象としたロシアのエネルギー収入は、油価の低迷もあって落ち込んでいた。露財務省によると、１〜２月の石油・ガス収入は計８２５６億ルーブル（約１兆６５００億円）で、前年同期比で約４７％減。景気減速も重なり、財政悪化への懸念が広がっていた。

露大手紙ベドモスチは１２日、露財務省が石油・ガス収入の減少などによる予算の赤字拡大を防ぐため、各省庁に支出を１０％削減するよう今年はじめに通知していたと報じた。ウクライナ侵略に関係する国防費などは例外だという。

しかし、今回の世界的な油価高騰のあおりで、露産原油の価格も上昇している。フィンランドの調査研究機関ＣＲＥＡなどは１２日、石油やガスなど化石燃料の輸出によるロシアの収入が、米イスラエルによるイラン攻撃開始後１週間で、１日平均５億１０００万ユーロ（約９３３億円）となり、２月の１日平均を１４％上回ったとの推計を公表した。

中東の混乱が長引けば、軍事的支出によって圧迫されるロシアの予算の収支改善につながる。事実上封鎖されているホルムズ海峡を通過しないエネルギーの供給元として存在感が高まれば、ロシアはウクライナ侵略をやめないまま、制裁の全面解除を米欧などに迫る可能性もある。

ロシアの元国営企業幹部で、カーネギー財団ロシア・ユーラシアセンターのセルゲイ・バクレンコ上級研究員は９日、財団のユーチューブチャンネルで「イランでの戦争が、原油高や石油不足を伴い１〜２か月続くようなことになれば、ロシアは欧州や中国にとってより重要なプレーヤーになる」と指摘した。