「その瞳に吸い込まれそう♡」石田悠佳、『週プレ』で魅せたキュートグラビアと俳優としての展望

石田悠佳が、3月9日に発売の『週刊プレイボーイ』12号グラビアに登場。

石田悠佳 ©U-YA／集英社

【プロフィール】

石田悠佳（いしだ・ゆうか）

2006年3月4日生まれ 東京都出身 身長155cm

アイドルグループを卒業後、俳優として活動中。

公式X【@ishidango_eat】公式Instagram &TikTok【@ishidango.eat】

今号の『週プレ』は、グアムではじけた豊満ボディ・姫野ひなのの初表紙と巻頭グラビアに、ロケ密着DVD映像は40分！ 最新写真集未収録カットを特別公開・田中美久、あの“超絶美少女”が幸田あかりとして3年ぶりに帰還！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】石田悠佳写真集「お願い、あの青春を。」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月9日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】石田悠佳写真集「お願い、あの青春を。」©U-YA／集英社

＜特集情報＞

WBC激闘！侍ジャパンを大特集！侍メジャーリーガーたちの「戦う理由」、アメリカラウンドで待つ本気モードの強敵たち、“野球大国”ドミニカ共和国の知られざるディープな世界！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』12号は3月9日に発売！