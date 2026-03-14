ダウ平均は序盤４００ドル以上上昇も、その後下げて４日続落＝米国株概況



きょうのＮＹ株式市場は一時４日ぶりの反発を見せていたが、後半にかけて売りが強まり、ダウ平均は４日続落となった。終値はダウ工業株３０種平均が１１９．３８ドル安の４万６５５８．４７ドル、ナスダック総合指数が２０６．６２安の２万２１０５．３６、Ｓ＆Ｐ５００が４０．４３安の６６３２．１９。



中東情勢への警戒感が株式市場の重しとなっている。今日は中東に関して目立った進展がなく、トランプ大統領も強硬姿勢を堅持したものの、前日までと大きな変化がなかったことから、序盤はプラス圏で推移。ダウ平均は一時前日比４００ドルを超える上昇となった。しかし、週末を前にリスク警戒が広がると、前日終値前後まで落としてもみ合いとなり、さらに終盤になって売りが強まる形で１００ドル超の下げで引けている。高値からは６００ドル以上の下げとなった。



ＩＣＴ関連などの売りが目立っており、マグニフィセント・セブンは軒並みの下落。特にＡＩモデルのリリース延期報道のあったメタ＜META＞は３．８３％安となっている。アップル＜AAPL＞、マイクロソフト＜MSFT＞、エヌビディア＜NVDA＞なども弱い。



ＩＣＴ関連では半導体のＡＭＤ＜AMD＞も２％を超える下げ、その他、経営管理ソフトのエバーコマース＜EVCM＞が業績見通しが嫌気されて１６％を超える下げ、CEO退任が報じられたソフトウェアのアドビ＜ADBE＞が７．５％の下げとなった。一方、コンピュータメモリーのサンディスク＜SNDK＞は需要拡大期待もあり６．９％の大幅高、ハードディスクのウエスタンデジタル＜WDC＞は４．２％高となった。



その他決算がらみで売られた幼児教育のキンダーケア・ラーニング・カンパニーズ＜KLC＞が４２．６％の大幅安。アルタ・ビューティ＜ULTA＞は１４．２％安となった。成長鈍化見通しのオーガニックベビーフードのワンス・アポン・ア・ファーム＜OFRM＞は７％安。製品の一部自主回収が報じられた糖尿病インスリン注入機器などの医療機器インシュレット＜PODD＞は６．８％安。前日まで２日続けた買いが目立った肥料メーカーのモザイク＜MOS＞は反動売りで６％安。



ダウ採用銘柄でもＩＣＴ関連の売りが目立っていた。また産業機械のキャタピラーなども軟調。直近売りが目立った航空機のボーイングは反発。



アップル＜AAPL＞ 250.12（-5.64 -2.21%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 395.55（-6.31 -1.57%）

アマゾン＜AMZN＞ 207.67（-1.86 -0.89%）

アルファベットC＜GOOG＞ 301.46（-1.75 -0.58%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 302.28（-1.27 -0.42%）

テスラ＜TSLA＞ 391.20（-3.81 -0.96%）

メタ＜META＞ 613.71（-24.47 -3.83%）

エヌビディア＜NVDA＞ 180.25（-2.89 -1.58%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 193.39（-4.35 -2.20%）

アドビ＜ADBE＞ 249.32（-20.46 -7.58%）

キンダーケア・ラーニング・カンパニーズ＜KLC＞ 1.95（-1.45 -42.65%）

アルタ・ビューティ＜ULTA＞ 535.72（-88.98 -14.24%）

エバーコマース＜EVCM＞ 10.05（-2.00 -16.60%）

Ｏｎｃｅ Ｕｐｏｎ ａ Ｆａｒｍ ＰＢＣ＜OFRM＞ 18.87（-1.48 -7.27%）

サンディスク＜SNDK＞ 661.62（+42.80 +6.92%）

ウエスタンデジタル＜WDC＞ 272.29（+11.11 +4.25%）

インシュレット＜PODD＞ 219.84（-16.23 -6.88%）

ボーイング＜BA＞ 209.89（+5.13 +2.51%）

キャタピラー＜CAT＞ 693.99（-6.70 -0.96%）

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