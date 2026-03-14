ＣＦＴＣ建玉報告　主要通貨
ＩＭＭ通貨先物３月１０日主要国通貨　円の売り越し増加
円　41387枚の売り越し 24812枚の売り越し増
ユーロ　105144枚の買い越し 31354枚の買い越し減
ポンド　84197枚の売り越し 11511枚の売り越し増
スイスフラン　41092枚の売り越し 191枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数　5882枚の売り越し 893枚の売り越し増

レバレッジド・ファンズ３月１０日主要国通貨　円の売り越し増加
円　54396枚の売り越し 11724枚の売り越し増
ユーロ　38750枚の売り越し 16758枚の売り越し増
ポンド　22834枚の買い越し 7113枚の買い越し減
スイスフラン　3718枚の買い越し 535枚の買い越し減