ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 レバレッジド・ファンズ円の売り越し増加 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 レバレッジド・ファンズ円の売り越し増加

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ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨

ＩＭＭ通貨先物３月１０日主要国通貨 円の売り越し増加

円 41387枚の売り越し 24812枚の売り越し増

ユーロ 105144枚の買い越し 31354枚の買い越し減

ポンド 84197枚の売り越し 11511枚の売り越し増

スイスフラン 41092枚の売り越し 191枚の売り越し減

ＩＣＥドル指数 5882枚の売り越し 893枚の売り越し増



レバレッジド・ファンズ３月１０日主要国通貨 円の売り越し増加

円 54396枚の売り越し 11724枚の売り越し増

ユーロ 38750枚の売り越し 16758枚の売り越し増

ポンド 22834枚の買い越し 7113枚の買い越し減

スイスフラン 3718枚の買い越し 535枚の買い越し減

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