ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨 レバレッジド・ファンズ 豪ドルの買い越し減少 ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨 レバレッジド・ファンズ 豪ドルの買い越し減少

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ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨

ＩＭＭ通貨先物３月１０日資源国通貨 豪ドルの買い越し減少

カナダ 36159枚の買い越し 15109枚の買い越し増

豪ドル 54197枚の買い越し 13565枚の買い越し減

ＮＺドル 37111枚の売り越し 2777枚の売り越し増



レバレッジド・ファンズ３月１０日資源国通貨 豪ドルの買い越し減少

カナダ 37693枚の売り越し 798枚の売り越し減

豪ドル 49472枚の買い越し 2910枚の買い越し減

ＮＺドル 4166枚の売り越し 6129枚の売り越し減

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