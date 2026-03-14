ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨 レバレッジド・ファンズ 豪ドルの買い越し減少
ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨
ＩＭＭ通貨先物３月１０日資源国通貨 豪ドルの買い越し減少
カナダ 36159枚の買い越し 15109枚の買い越し増
豪ドル 54197枚の買い越し 13565枚の買い越し減
ＮＺドル 37111枚の売り越し 2777枚の売り越し増
レバレッジド・ファンズ３月１０日資源国通貨 豪ドルの買い越し減少
カナダ 37693枚の売り越し 798枚の売り越し減
豪ドル 49472枚の買い越し 2910枚の買い越し減
ＮＺドル 4166枚の売り越し 6129枚の売り越し減
ＩＭＭ通貨先物３月１０日資源国通貨 豪ドルの買い越し減少
カナダ 36159枚の買い越し 15109枚の買い越し増
豪ドル 54197枚の買い越し 13565枚の買い越し減
ＮＺドル 37111枚の売り越し 2777枚の売り越し増
レバレッジド・ファンズ３月１０日資源国通貨 豪ドルの買い越し減少
カナダ 37693枚の売り越し 798枚の売り越し減
豪ドル 49472枚の買い越し 2910枚の買い越し減
ＮＺドル 4166枚の売り越し 6129枚の売り越し減