ＣＦＴＣ建玉報告　資源国通貨　
ＩＭＭ通貨先物３月１０日資源国通貨　　豪ドルの買い越し減少
カナダ　36159枚の買い越し 15109枚の買い越し増
豪ドル　54197枚の買い越し 13565枚の買い越し減
ＮＺドル　37111枚の売り越し 2777枚の売り越し増

レバレッジド・ファンズ３月１０日資源国通貨　　豪ドルの買い越し減少
カナダ　37693枚の売り越し 798枚の売り越し減
豪ドル　49472枚の買い越し 2910枚の買い越し減
ＮＺドル　4166枚の売り越し 6129枚の売り越し減