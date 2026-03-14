ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
米国
＊実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第4四半期）21:30
結果 0.7%
予想 1.4% 前回 1.4%（実質GDP・前期比年率)
結果 2.0%
予想 2.4% 前回 2.4%（個人消費・前期比年率)
結果 3.8%
予想 3.6% 前回 3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
結果 2.7%
予想 2.7% 前回 2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)
＊耐久財受注（速報値）（1月）21:30
結果 0.0%
予想 0.4% 前回 -0.9%（-1.4%から修正）（前月比)
結果 0.4%
予想 0.4% 前回 1.3%（1.0%から修正）（輸送除くコア・前月比)
＊個人所得・支出（1月）21:30
結果 0.4%
予想 0.5% 前回 0.3%（個人所得・前月比)
結果 0.4%
予想 0.3% 前回 0.4%（個人支出・前月比)
＊PCE価格指数（1月）21:30
結果 0.3%
予想 0.3% 前回 0.4%（PCE価格指数・前月比)
結果 2.8%
予想 2.9% 前回 2.9%（PCE価格指数・前年比)
結果 0.4%
予想 0.4% 前回 0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
結果 3.1%
予想 3.1% 前回 3.0%（コアPCE価格指数・前年比)
＊ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（3月）23:00
結果 55.5
予想 54.9 前回 56.6（ミシガン大学消費者信頼感指数)
＊JOLTS求人件数（1月）23:00
結果 694.6万人
予想 675.0万人 前回 655.0万人（654.2万人から修正）（JOLTS求人件数)
ドイツ
＊経常収支（1月）22:56
結果 171.0億ユーロ
予想 N/A 前回 174.0億ユーロ（161.0億ユーロから修正）（経常収支)
メキシコ
＊鉱工業生産指数（1月）21:00
結果 -1.1%
予想 0.1% 前回 0.1%（0.2%から修正）（前月比)
結果 -1.1%
予想 1.4% 前回 2.4%（前年比)
カナダ
＊製造業売上高（1月）21:30
結果 -3.0%
予想 -3.3% 前回 0.4%（0.6%から修正）（前月比)
＊雇用統計（2月）21:30
結果 -8.39万人
予想 1.1万人 前回 -2.48万人（雇用者数・前月比)
結果 6.7%
予想 6.6% 前回 6.5%（失業率)
＊設備稼働率（2025年 第4四半期）21:30
結果 78.5%
予想 78.5% 前回 78.9%（78.5%から修正）（設備稼働率)
＊マクロン大統領
ロシアに対する米国の制裁、限定的な例外措置は妥当
欧州がロシアへの制裁を解除する正当な理由はない
中東におけるフランスの役割は防衛的
＊トランプ大統領
イランの最高指導者モジタバ師について
「怪我を負っていると思う」「何らかの形で生きている可能性が高い」
対イランへは以前からの「壊滅させる」との発言を改めて示した
また、原油価格よりも核保有阻止のほうが重要としている。
ジョーンズ法適用停止について、検討することを改めて示す。
＊実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第4四半期）21:30
結果 0.7%
予想 1.4% 前回 1.4%（実質GDP・前期比年率)
結果 2.0%
予想 2.4% 前回 2.4%（個人消費・前期比年率)
結果 3.8%
予想 3.6% 前回 3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
結果 2.7%
予想 2.7% 前回 2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)
＊耐久財受注（速報値）（1月）21:30
結果 0.0%
予想 0.4% 前回 -0.9%（-1.4%から修正）（前月比)
結果 0.4%
予想 0.4% 前回 1.3%（1.0%から修正）（輸送除くコア・前月比)
＊個人所得・支出（1月）21:30
結果 0.4%
予想 0.5% 前回 0.3%（個人所得・前月比)
結果 0.4%
予想 0.3% 前回 0.4%（個人支出・前月比)
＊PCE価格指数（1月）21:30
結果 0.3%
予想 0.3% 前回 0.4%（PCE価格指数・前月比)
結果 2.8%
予想 2.9% 前回 2.9%（PCE価格指数・前年比)
結果 0.4%
予想 0.4% 前回 0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
結果 3.1%
予想 3.1% 前回 3.0%（コアPCE価格指数・前年比)
＊ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（3月）23:00
結果 55.5
予想 54.9 前回 56.6（ミシガン大学消費者信頼感指数)
＊JOLTS求人件数（1月）23:00
結果 694.6万人
予想 675.0万人 前回 655.0万人（654.2万人から修正）（JOLTS求人件数)
ドイツ
＊経常収支（1月）22:56
結果 171.0億ユーロ
予想 N/A 前回 174.0億ユーロ（161.0億ユーロから修正）（経常収支)
メキシコ
＊鉱工業生産指数（1月）21:00
結果 -1.1%
予想 0.1% 前回 0.1%（0.2%から修正）（前月比)
結果 -1.1%
予想 1.4% 前回 2.4%（前年比)
カナダ
＊製造業売上高（1月）21:30
結果 -3.0%
予想 -3.3% 前回 0.4%（0.6%から修正）（前月比)
＊雇用統計（2月）21:30
結果 -8.39万人
予想 1.1万人 前回 -2.48万人（雇用者数・前月比)
結果 6.7%
予想 6.6% 前回 6.5%（失業率)
＊設備稼働率（2025年 第4四半期）21:30
結果 78.5%
予想 78.5% 前回 78.9%（78.5%から修正）（設備稼働率)
＊マクロン大統領
ロシアに対する米国の制裁、限定的な例外措置は妥当
欧州がロシアへの制裁を解除する正当な理由はない
中東におけるフランスの役割は防衛的
＊トランプ大統領
イランの最高指導者モジタバ師について
「怪我を負っていると思う」「何らかの形で生きている可能性が高い」
対イランへは以前からの「壊滅させる」との発言を改めて示した
また、原油価格よりも核保有阻止のほうが重要としている。
ジョーンズ法適用停止について、検討することを改めて示す。