米国
＊実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第4四半期）21:30
結果　0.7%
予想　1.4%　前回　1.4%（実質GDP・前期比年率)
結果　2.0%
予想　2.4%　前回　2.4%（個人消費・前期比年率)
結果　3.8%
予想　3.6%　前回　3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
結果　2.7%
予想　2.7%　前回　2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)

＊耐久財受注（速報値）（1月）21:30
結果　0.0%
予想　0.4%　前回　-0.9%（-1.4%から修正）（前月比)
結果　0.4%
予想　0.4%　前回　1.3%（1.0%から修正）（輸送除くコア・前月比)

＊個人所得・支出（1月）21:30
結果　0.4%
予想　0.5%　前回　0.3%（個人所得・前月比)
結果　0.4%
予想　0.3%　前回　0.4%（個人支出・前月比)

＊PCE価格指数（1月）21:30
結果　0.3%
予想　0.3%　前回　0.4%（PCE価格指数・前月比)
結果　2.8%
予想　2.9%　前回　2.9%（PCE価格指数・前年比)
結果　0.4%
予想　0.4%　前回　0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
結果　3.1%
予想　3.1%　前回　3.0%（コアPCE価格指数・前年比)

＊ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（3月）23:00
結果　55.5
予想　54.9　前回　56.6（ミシガン大学消費者信頼感指数)

＊JOLTS求人件数（1月）23:00
結果　694.6万人
予想　675.0万人　前回　655.0万人（654.2万人から修正）（JOLTS求人件数)

ドイツ
＊経常収支（1月）22:56
結果　171.0億ユーロ
予想　N/A　前回　174.0億ユーロ（161.0億ユーロから修正）（経常収支)

メキシコ
＊鉱工業生産指数（1月）21:00
結果　-1.1%
予想　0.1%　前回　0.1%（0.2%から修正）（前月比)
結果　-1.1%
予想　1.4%　前回　2.4%（前年比)

カナダ
＊製造業売上高（1月）21:30
結果　-3.0%
予想　-3.3%　前回　0.4%（0.6%から修正）（前月比)

＊雇用統計（2月）21:30
結果　-8.39万人
予想　1.1万人　前回　-2.48万人（雇用者数・前月比)
結果　6.7%
予想　6.6%　前回　6.5%（失業率)

＊設備稼働率（2025年 第4四半期）21:30
結果　78.5%
予想　78.5%　前回　78.9%（78.5%から修正）（設備稼働率)


＊マクロン大統領
ロシアに対する米国の制裁、限定的な例外措置は妥当
欧州がロシアへの制裁を解除する正当な理由はない
中東におけるフランスの役割は防衛的

＊トランプ大統領
イランの最高指導者モジタバ師について
「怪我を負っていると思う」「何らかの形で生きている可能性が高い」
対イランへは以前からの「壊滅させる」との発言を改めて示した
また、原油価格よりも核保有阻止のほうが重要としている。
ジョーンズ法適用停止について、検討することを改めて示す。