米１０年債利回りは序盤の利回り低下から反発＝NY債券概況



米債利回りは上下の動き。ベンチマークとなる１０年債利回りはロンドン朝の４．２８％に迫ったところからＮＹ朝にかけて低下（債券価格上昇）が見られ、４．２３％に迫った。叱り、その後一転して利回りが上昇。イラン紛争の長期化懸念からの物価高警戒が利回りの上昇につながったと見られ、ロンドン朝の水準をけて４．２９％に迫る動きを見せた。



米国債利回り

2年債 3.717（-0.024）

10年債 4.277（+0.016）

30年債 4.904（+0.022）

期待インフレ率 2.380（-0.014）

※期待インフレ率は10年債で算出



各国10年債

ドイツ 2.983（+0.026）

英 国 4.823（+0.050）

カナダ 3.507（-0.020）

豪 州 4.951（-0.001）

日 本 2.251（+0.073）

外部サイト