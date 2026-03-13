スウェーデン発「トーテム」が阪急うめだ本店に国内初の旗艦店をオープン

スウェーデン発のブランド「トーテム（TOTEME）」が、阪急うめだ本店3階に国内初の旗艦店をオープンする。営業開始日は4月1日。

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店内では、レディ・トゥ・ウェアをはじめ、バッグ、シューズ、アクセサリーなど2026年春夏コレクションの新作を用意。「サマーコットントレンチ（Summer cotton trench）」「ドレープドサテントレンチ（Draped satin trench）」「カウルネックブラウス（Cowl neck blouse）」に加え、「クリンクルド（Crinkled）」シリーズのニットスカート、タンク、ドレスといったブランドのキーアイテムを揃えるほか、「T-Lock バッグ」やモノグラム柄のシルクパジャマなどをラインナップする。

なお、オープンに先立ち、3月25日から31日まで阪急うめだ本店 3階 コトコトステージ31でポップアップを開催する。

◾️トーテム ストア

オープン日：2026年4月1日（水）

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-7

◾️ポップアップ

開催期間：2026年3月25日（水）〜3月31日（火）

会場：阪急うめだ本店 3階 コトコトステージ31

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-7