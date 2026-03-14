4月25日（土）13時30分〜14時30分 日本テレビにて「全力チャンプ」を放送。放送後から1週間TVerにて無料配信、Huluにて有料配信を実施。

■コンセプトは「主役は全国民」！隠れた才能を輝かせる新ステージ

番組オリジナルの大会を開催し、未来のスターを発掘するコンテストバラエティー「全力チャンプ」。

「全力チャンプ」は、“主役は全国民！すべての人に大会を”をコンセプトに、普段スポットライトの当たらない「隠れた才能の持ち主」や「未来のスター」を輝かせるステージとして、かつてないオリジナルの大会を開催。大会を通して、出場者たちの熱い想いやワザを描くと共に感動、熱狂、人間ドラマを生み出していく番組。

当番組は去年11月に、番組名を「週刊チャンプ」とし第一弾を放送。高校生バンドの魂の叫びをド直球で魅せる熱き青春バトル「リンダリンダ選手権」と、職人の技が光る「肉汁選手権」を開催。感動と熱狂、そしてニュースターを生む2つの大会を開き、大きな反響を生んだ。

特に「リンダリンダ選手権」では、初代チャンピオンに輝いた4ピースバンド SABOTEMPLEが番組出演をきっかけに3月3日にトイズファクトリー内インディーズレーベル〈LITTLE TOY’S FACTORY〉よりデジタルシングル配信デビューを果たした。

■番組公式応援団にM!LKが就任！出場者の挑戦を全力サポート

今回4月25日（土）の放送では「全力チャンプ」と番組名を変え、レベルアップして帰ってくる！

可能性無限大の大会出場者たちを全力サポートするのは、番組公式応援団に就任したM!LK。昨年リリースした楽曲「イイじゃん」でSNS総再生回数30億回を突破すると、年末にはNHK紅白歌合戦に初出演するなど、イマ最も熱く世間を席巻する5人が出場者の本気の挑戦を本気でサポート。M!LKがロケにも飛び出し、出場者たちの大会にかける熱い想いを追う。

そんなM!LKの5人も見届ける今回は、画期的なルールのカラオケ大会「超ハイレベル曲 分業カラオケ選手権」を開催！

・1人では歌えない難曲を「分担」で攻略

Mrs. GREEN APPLE、Ado、YOASOBIといった1人では歌いきるのが困難な高難度曲を、チームで協力して歌い上げる。

・得意分野を極める「分業システム」

単なる歌い分けではなく、「ハイトーン担当」「ロングトーン担当」「ラップ担当」など、各自が自身の得意パートのみを完璧に仕上げ、チームで協力しながら100点を目指す。

・優勝賞金は100万円

見事初代チャンピオンに輝いたチームには、賞金100万円が贈呈される。

番組では現在、この大会への出場者を募集中。年齢、性別、国籍は一切不問。友人、家族、サークル仲間など、チーム一丸となって「未来のスター」の座を目指す挑戦者を待っています！

ご応募は日本テレビ応募フォーム（https://app.ntv.co.jp/form/11252fb1-4e30-4cef-8b50-b5731e1682b7.html）、またはカラオケDAM（株式会社第一興商）ホームページから。

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