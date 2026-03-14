札幌市北区で３月１３日午後、赤信号の交差点に進入する車をカメラがとらえていました。



東区でも３月、危険な走行をする車が目撃されていて、同じ車とみられています。



午後１時２０分ごろ、札幌市北区あいの里を走行する１台の黒い車。



信号は赤に変わりましたが、次の瞬間。



停止した前方の車を追い越し、赤信号の交差点に進入していきました。



（目撃者）「信号が赤になったときに前の車を右から抜いていく感じでいなくなっていった」

目撃した人によりますと、この車は反対車線にはみ出すなど、前方の車をあおるような走行もしていたということです。



（目撃者）「（目撃場所は）学校が真横にあるので、もしかしたら小学生が走って出てきたかもしれないって考えると、ものすごく怖い運転をしているなと思いますね」



また、東区の国道２７４号では３月７日、危険な蛇行運転を続ける車が目撃されていました。



この車は運転席のドアを開けたまま走行する場面もー



ナンバーや車種などから、北区と東区の車は同じ車とみられています。



あわや事故になりかねない危険な走行。



目撃した場合は警察に通報してください。