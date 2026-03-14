◆オープン戦 ヤクルト１１―０オリックス（１３日・神宮）

池山ヤクルトの神宮初見参は猛牛軍団に１１―０の圧勝。夕闇の中、ゲームセットを見届けた燕党に、池山監督は右手を振った。「うれしいですね。寒い中、これだけのお客さんが入ってくれている。こういう試合をたくさん見せられるように」と笑顔がはじけた。

開幕投手最有力の吉村が先発し、５回６安打無失点。最速１５１キロと直球も走り「ストレートの強さも良かったです」と胸を張った。開幕は２週間後の２７日・ＤｅＮＡ戦（横浜）。指揮官は開幕投手について「流れ的には決まっている」と話すにとどめたが、吉村に託す可能性は十分だ。

打っては４番のオスナが６回無死一塁、オープン戦３７打席目で初アーチの左越え２ラン。６回に代打で途中出場の伊藤が２打席連続適時打で４打点と活躍するなど、１２安打１１点と打線がつながった。若手にナイターを経験させるため、松元ヘッドコーチから球団に依頼して実現した「午後３時試合開始」。その収穫は大きかった。

１４日にはスワローズ一筋２０年、川端２軍打撃コーチの引退試合が行われる。再び背番号「５」とともに、最後の打席に立つ。池山監督は「２番ＤＨ川端です！」と予告し、充実の表情で会見場を後にした。（加藤 弘士）