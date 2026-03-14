２月１７日にドラムの真矢さん（享年５６）が亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」が新しい宣材写真を公開した。

１３日までに公式インスタグラムが更新され、５月から全国２２都市をめぐるツアーの開催を発表。「５月２９日（金） 秦野公演を皮切りに全国２２都市３３公演 開催決定！」と伝えた。神奈川・秦野市はメンバーの地元である。

真矢さんも含めた５人の新たなアーティスト写真も公開された。ハットを被った真矢さんは、センターでいすに腰掛け、ポーズを取っている。

これを見たネットは「真矢もいるアー写だぁ…！！」「センターに、真矢さんもしっかり写ってるのが泣ける」「ｔｏｕｒ発表もそうだけど真矢センターのアー写とかもうね…泣くわ」「ＬＵＮＡ ＳＥＡの新アー写は真矢さんがいる最後のものだったのかな。かっこよすぎる！」と反響。「真矢さん、亡くなってもなお永遠にＬＵＮＡ ＳＥＡのドラマーなんだなと新アー写見て思った。センターに写ってるしバリバリやる気だったでしょうし」「新しいアー写かっこよすぎるだろ、、なんかまだやっぱり真矢が旅立ったって実感ないかも、不思議な感覚だなぁ」「アー写撮ってるとも思わなかったし、こんなにも早くツアーを決めてるとも思ってなかったよ…」「アー写に真矢が…アー写撮ってたんだね…このツアーで完全復帰するつもりだったのかな…」と改めて死を実感していた。