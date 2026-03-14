WBCブラジル代表

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は1次ラウンドを終え、決勝トーナメントの戦いに移る。1次ラウンド4戦全敗となったブラジルだが、2戦8イニングを無失点と好投した選手に注目が集まった。日本ファンも「世間に見つかった」「どこか入りそうじゃない？」などと驚いていた。

プールBで1勝を掴むことはできなかったブラジル。その中で光る左腕がいた。日本の社会人野球でプレーする22歳・沢山優介（ヤマハ）だ。

7日（日本時間8日）、イタリア戦で先発すると4回2安打無失点、3奪三振と好投。さらに9日（同10日）のイギリス戦にも先発し、またも4回2安打無失点と結果を残した。

浜松市生まれで、両親がブラジルにルーツがある日系人。そのためWBCではブラジル代表資格があり、代表入りは今回が4度目になる。187センチという長身から、最速151キロを投げ込む左腕。この2年はドラフト候補としても注目され、プロからの指名はなかったものの、大舞台で存在感を示した。

4戦全勝で旋風を巻き起こしているイタリア相手の好投もあり、X上では日本ファンも「WBCブラジル代表の沢山投手が世間に見つかったみたいやね」「プロいってる姿みたいね〜」「ドラゴンズきてほしい」「沢山投手はどこか入りそうじゃない？」「右打者へのチェンジアップがかなり効いていた」「イタリア代表の快進撃が続くほど凄味のわかる沢山君のピッチング」「イタリア打線が一番苦戦した投手」などと注目していた。



（THE ANSWER編集部）