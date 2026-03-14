手打ち蕎麦の実力が光る！つつじヶ丘カントリー倶楽部「楽天GORA AWARD2025受賞」

記事ポイント つつじヶ丘カントリー倶楽部が楽天GORA AWARD2025で2部門の第3位を受賞しました。名物の三たて蕎麦は、そばの匠の手仕事と深山ファームのそばが支えています。接客評価とアクセス向上の見通しが、今後の注目材料として示されました。 つつじヶ丘カントリー倶楽部が楽天GORA AWARD2025で2部門の第3位を受賞しました。名物の三たて蕎麦は、そばの匠の手仕事と深山ファームのそばが支えています。接客評価とアクセス向上の見通しが、今後の注目材料として示されました。

つつじヶ丘カントリー倶楽部が、楽天GORA AWARD2025で食事と接客の両面から評価を集めました。

全国食事が美味しいゴルフ場ランキング第3位に加え、お客様アンケート投票による北関東エリア部門第3位も受賞しています。

名物の手打ち蕎麦とスタッフ対応の両方が、来場者の記憶に残る受賞です。

つつじヶ丘カントリー倶楽部「楽天GORA AWARD2025受賞」

施設名：つつじヶ丘カントリー倶楽部所在地：栃木県足利市板倉町1570受賞1：楽天GORA AWARD2025 全国食事が美味しいゴルフ場ランキング第3位受賞2：楽天GORA AWARD2025 北関東エリア部門第3位名物：そばの匠が打つ三たて蕎麦運営：TCCマネイジメント

今回の受賞では、食事部門での強みと接客への高評価が並んでいます。

食事部門では毎年ノミネートされてきた実績があり、今回は全国第3位という結果につながりました。

北関東エリア部門は来場者アンケートをもとに選ばれており、現場の接客力が数字として表れた形です。

三たて蕎麦を支える素材と手仕事

クラブの代名詞になっているのが、挽きたて、打ちたて、茹でたての三たて蕎麦です。

蕎麦は群馬県赤城山麓の深山ファームが栽培期間中に農薬を使用せず育てたそばを使っています。

素材の評価に加え、そばの匠が打つ工程そのものが味の核になっています。

景観と食事を一緒に楽しめる空間

レストランからは庭園を望む景色が広がり、食事の時間そのものに特別感を添えます。

蕎麦だけでなく季節ごとの魅力あるメニュー開発や地元食材の活用も進めていく考えが示されました。

食の記憶に残るゴルフ場を目指す流れが、施設全体の魅力につながっています。

接客評価とアクセス向上への期待

アンケートでは、スタッフ対応の良さや細かな気配りを評価する声が寄せられました。

2027年度中には足利スマートインターチェンジの開通が予定され、都心からの移動時間短縮も見込まれています。

受け入れ体制の整備が進めば、広域から訪れやすいゴルフ場として存在感がさらに高まりそうです。

食事、接客、コース品質を一体で磨く取り組みが、今回の受賞結果にも重なります。

名物の蕎麦を軸にした体験価値の強さが伝わってきます。

アクセス向上の見通しは、今後の来場機会を広げる材料になりそうです。

つつじヶ丘カントリー倶楽部「楽天GORA AWARD2025受賞」の紹介でした。

よくある質問

Q. つつじヶ丘カントリー倶楽部は何を受賞しましたか？

楽天GORA AWARD2025で、全国食事が美味しいゴルフ場ランキング第3位と北関東エリア部門第3位を受賞しました。

Q. 名物として紹介されているメニューは何ですか？

そばの匠が打つ、挽きたて、打ちたて、茹でたての三たて蕎麦です。

Q. アクセス面ではどのような変化が予定されていますか？

2027年度中に足利スマートインターチェンジの開通が予定され、都心からの移動時間短縮が見込まれています。

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