約10年。『アンカット・ダイヤモンド』や『グッド・タイム』の映画監督ジョシュ・サフディは、ティモシー・シャラメと映画を作る機会を待ち続けていた。その執念が結実したのが、異色の卓球映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』だ。野心あふれる若者が卓球の世界王者を目指す物語で、シャラメは“稀代の最低男”を演じ、第83回ゴールデングローブ賞主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門）に輝いた。公開を前に来日したサフディ監督が、卓球への愛情、日本を描くことへのこだわり、そしてシャラメとの仕事について語った。

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サフディ監督 撮影：志水隆

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元・卓球少年が作りたかった「卓球映画」

主人公マーティ・マウザーのインスピレーション源となったのは、1940年代からアメリカで活躍した実在の卓球選手マーティ・リーズマン。彼の自伝を読んだことから映画の構想をスタートさせたサフディだが、自身も若いころから卓球が大好きだったという。

「アメリカにおいて、卓球はスポーツではなくテーブルゲームや趣味に近いと考えられていました。けれども僕は、この競技が高い集中力を必要とすることに惹かれたのです。ほかのスポーツとは異なる正確さや視覚的な認識力が求められ、音やリズムの感覚もダンスのよう。僕はADHDがありますが、卓球では『その瞬間』にとことん集中できました」

自らの卓球経験と、マーティ・リーズマンの破天荒で魅力的な人生、そして「卓球の一側面を表現した映画がまだ存在しない」という思いが、やがて『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』という作品にまとまっていった。

「オリンピックで卓球の試合を見ていると、大きな緊張と不安を感じます。テニスとは違い、卓球は選手同士の距離が極端に近く、スピードも速い。そこに生まれる緊張感が人間の感情や心理に強く訴えるのです。そういう卓球映画はまだ作られていません」

サフディが“卓球映画”として挙げるのは、窪塚洋介主演『ピンポン』（02）とアメリカのコメディ映画『燃えよ！ピンポン』（07）、そしてトム・ハンクス主演『フォレスト・ガンプ/一期一会』（94）だ。卓球少年だったサフディは『フォレスト・ガンプ』が大好きで、同作で卓球シーンの振付・指導を務めたディエゴ・シャーフを本作にも起用している。

俳優ティモシー・シャラメとの出会い

舞台は1952年のニューヨーク。叔父の靴屋で働きながら卓球の世界王者を夢見るマーティ・マウザーは、夢のためなら犯罪にも手を染め、既婚者の恋人レイチェルとは不倫関係にある無軌道な若者だ。

「絶対に世界チャンピオンになる」という自信と野心、あふれるエネルギーを動力源に、さまざまな試練のなかを疾走するマーティを演じたのは、今をときめくスター俳優のティモシー・シャラメ。自己中心的でハチャメチャだが、なぜか憎めない主役像を体現し、約2時間半の長尺を引っ張った。

サフディがシャラメに注目したのは、2017年『君の名前で僕を呼んで』でシャラメの名前が広く知られる以前。同年に公開されたサフディ兄弟監督作『グッド・タイム』のイベントで、業界のエージェントから「未来のスターに会ってほしい」と紹介されたのだ。

「この世界ではよくあることです。ハリウッドでは、誰もが『ネクスト・ビッグスター』と呼ばれるものだから。だけど、彼（シャラメ）は何かが違いました。控えめでありながら、何かを証明しようとしている。確かに目の前にいるのに、この場所にいないかのよう。目に強い力がありながら、どこかジョーカーのようにも感じました」

「あの時、僕は“ティミー・シュプリーム”を見たんです」とサフディはいう。「彼は非常に意志が強く、自分のビジョンを持っていた。ほかの役者からは感じたことのないものがありました」

数カ月後、サフディは『君の名前で僕を呼んで』の上映に招かれ、「イベントで会った人とは別人だ」と演技力に驚愕した。「彼の芝居はHiFiスピーカーのよう。音で空間が広がるように感じるのと同じで、ごく小さな映画になりかねないものを、彼は演技によって拡張する。彼の演技にはスケールの大きなリアリズムがあります」

プロvs素人、キャストの異種格闘技戦を演出する

シャラメとサフディの出会いから、『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』が完成するまでには約10年を費やした。シャラメは別の映画に出演しながら、およそ7年にわたり卓球の訓練を積んだという。2人にとって、本作はそれほど悲願のプロジェクトだったのだ。

しかし、サフディは本作をティモシー・シャラメのワンマンショーにするつもりはなかった。プロの役者ではないキャストも多数起用されている本作では、ラッパーのタイラー・オコンマ（タイラー・ザ・クリエイター）や、実業家・司会者のケビン・オレアリーも強いインパクトを残す。

マーティの宿敵となる日本人選手・エンドウ役は、東京2025デフリンピック卓球男子団体で銅メダルを獲得した川口功人（トヨタ自動車）。多分野の人材をひとつのフィールドで戦わせる、まさにキャストの異種格闘技戦だ。

「撮影現場では全員に同じように接します。最初はティミーに対しても、プロではない役者と同じように接しました」とサフディ。「人はそれぞれが唯一無二の存在です。彼らが安心し、自分の意思で演じていると感じられることが目標です」

あらゆるタイプの人々と仕事をしてきた経験から、サフディは「目の前にいる相手がどんな人なのかが直感的にわかる」という。プロではないキャストには具体的な指示を与えることが多いが、プロの役者には別の方法を取るそうだ。

「ティモシーにはたったひとつの単語を言うだけで十分でした。彼はそれだけで理解し、そのシーンをまるごと変えることができる、きわめて精密なパフォーマーなのです」

サフディが大切にしているのは「全員に自由を与えること」だ。自ら試行錯誤を重ねて書き上げた脚本からさえ、俳優を解き放ちたいと考えている。

「脚本から離れることで、物語を新たな形で発見し、僕自身も驚くことができます。僕は製作のあらゆる段階で驚きたいのです」。映画にみなぎっているエネルギーは、こうした創作術によって生み出されたものだ。

「日本」へのこだわり

日本を正確に描写することを追求したサフディは、エンドウ役にふさわしい日本人を探すだけでなく、クライマックスを日本で撮影することを求めた。エキストラに本物の日本人を起用することにもこだわったという。

エンドウのモデルとなったのは、1952年の世界卓球選手権ボンベイ大会でスポンジラバーのラケットを使い、優勝に輝いた佐藤博治。サフディは、1956年の世界卓球選手権で世界チャンピオンの座に輝いた荻村伊智朗にも影響を受けた。

「第二次世界大戦のあと、日本を国際的な孤立から救ったのが卓球でした。日本人選手はアジアの卓球を先導する存在でもあった。荻村の本を読んでいると、彼はまるで哲学者のよう。今は中国が卓球で有名ですが、もともとアジアの卓球は日本から始まったのです」

劇中には1950年代のニュース映像を再現したシークエンスもあり、まさかハリウッド映画でここまでリアルなものが観られるとは……と驚かされる。

「リサーチ班は東京とロサンゼルス、ニューヨークの図書館を訪れ、使える映像を懸命に探してくれました。そして荻村伊智朗の映像を見たとき、ニュース映像をどう見せるべきかがわかったのです。撮り方やモノクロのルック、ナレーターの声質や話し方までを正確に扱おうと決めました」

取材前日のプレミア上映にて、サフディはニュース映画のシークエンスを日本の観客とともに鑑賞した。「日本の観客なら、字幕を読むのではなく声を聞くことができる。皆さんと一緒に観ることが楽しみで、『あのシーンは劇場で観たい』と頼んでいました」

本作のプロデューサーである遠藤麻衣子は日本人、衣装デザイナーのミヤコ・ベリッツィは日系人。サフディは「僕の家族にも日本人がいます」と話す。

「僕と日本の関係は“家族”。この映画を日本に持ってくることを何よりも楽しみにしていました。僕にとって、皆さんの反応を知ることにはとても大きな意味があるのです」

『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』

監督：ジョシュ・サフディ／出演：ティモシー・シャラメ、グウィネス・パルトロウ、オデッサ・アザイオン、ケビン・オレアリ―、タイラー・オコンマ／2025年／アメリカ／149分／配給：ハピネットファントム・スタジオ／© 2025 ITTF Rights LLC. All Rights Reserved.／公開中

（稲垣 貴俊／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）