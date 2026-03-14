朝ドラこと連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK）で、吉沢亮が演じる錦織友一が3週間ぶりに再登場した第23週。視聴者は画面に映ったその姿に息を呑んだ。「別人みたい」「痩せすぎて心配」――SNSには驚きの声が溢れた。映画『国宝』で新たな高みに到達した吉沢亮が、次に選んだ“表現”とは。

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吉沢亮 ©時事通信社

音を正確に表現する『国宝』での台詞回し

「死ぬる覚悟が 聞きたい」

このセリフ、流行語大賞になってもいいのではないか。映画『国宝』（李相日監督）の名場面のひとつ。主人公・喜久雄（吉沢亮）が『曽根崎心中』のお初を演じていて、そこで発するセリフだ。『曽根崎心中』においても、『国宝』においても、重要な場面でありセリフである。

この場面の吉沢亮の発声はじつにすばらしい。高音が伸びて明晰。そのうえ哀切が染み渡る。歌舞伎役者を演じるうえで所作や踊りを再現することが困難を極めたことは『国宝』が公開された頃（2025年6月。いまだに公開されているってすごいな『国宝』）から多く語られてきた。筆者も女形が女性らしい身体になるため肩を落とす方法について興味津々で聞いたものである。そのとき時間がなくて聞けなかったのが声だった。この「死ぬる覚悟が 聞きたい」がすばらしかったのでどうやってあの台詞回しを会得したのか聞きたかった。その方法を知ったのはもっと後のことだ。

吉沢は楽譜を覚えるようにあのセリフを身体に入れていた。所作指導を担当した中村壱太郎の談話がある。「まずは台詞回しを『音』として覚えてもらうために、歌唱指導者にセリフを音符に落としてもらい、それを二人に聞かせて真似てもらう方法をとった」と語っていた。（※）

なるほど正確な音として捉えたとするとナットクはするが楽譜を正確に表現することは誰にでもできるわけではない。吉沢亮はそれができる人なのだ。『ばけばけ』で演じている錦織はヘブン（トミー・バストウ）の通訳をやっている設定で、その英語が実に流暢。やはり音を正しく把握して発声する才能があるのだと思う。最近、英会話のCMに出ているがさぞや広告効果抜群だろう。

リズム感もいいに違いない。『ばけばけ』ではユーモラスなシーンもたくさんあったが間の取り方や緩急のつけ方に外れがない。いつも完璧だ。まさに「大磐石」（錦織のあだ名）。スキップがうまくできないぎくしゃくした錦織の仕草の表現も抜群だった。

1カ月で13キロ減…覇気のない声に哀切ただよう

『ばけばけ』人気の3分の1は錦織の存在が担っていたといってもいい。制作統括の橋爪國臣チーフプロデューサーは『ばけばけ』をトキ（郄石あかり）とヘブンと錦織の物語であると言っていた。ヘブンを中心に、彼を支えたふたりの重要人物という意味合いであろう。妻のトキ、リテラリーアシスタントの錦織。錦織は献身的にヘブンの執筆に尽力し、なかなか他者に心をゆるさずに生きてきたヘブンは、トキと錦織には心を開くことができた。だがヘブンに献身的に尽くした錦織がどんなにすがってもヘブンは頑として熊本に行ってしまう。ひとり残された錦織は絶望し、見送りにもいかない。最高の創作あるいは研究におけるパートナーだったはずのふたりの悲しいすれ違いはドラマを大いに盛り上げた。

錦織不在の熊本編はなんだか物足りない。そんな視聴者も少なくないなか、切ないお別れを描いた第19週から3週間経った第23週で再び錦織が登場した。

びっくり。

別人かと思うほど錦織は痩せていた。

吉沢亮は錦織友一という役にどれだけ心を注いでいるか、その気迫にはどんなよくできたこわい怪談よりも筆者はゾクリとなった。

橋爪CPによると、錦織が再登場するシーンを撮るまで、減量のために1カ月以上は空けてほしいと吉沢からリクエストされたという。実際、1カ月ほどの間に13キロくらい体重を落として現場に戻ってきた。ドラマのなかで再会した錦織の顔を見たヘブンやトキの呆然とした表情のように、スタッフもなっただろうなと思う。筆者もテレビの前でヘブンやトキみたいな顔をしていたと思う。驚きながらも、理由は聞けないから平静を装って見せるような感じ、そういう演技を共演者から引き出すことも、俳優の才能である。

ここでも吉沢は声を武器にしている。一気に痩せたせいか、声に力がない。この覇気のない声が激しく胸を打つ。「死ぬる覚悟が 聞きたい」とはまた違う哀切があった。

語弊をおそれずに言えば、たかが朝ドラでここまでやるのか。というのは、朝ドラでは、登場人物が俳優の実年齢より何歳も上まで演じる際にも、あまり徹底した老けメイクをしないし、病気の役でも色艶のいい顔をしていることも少なくない。演劇的な視聴者の想像力と暗黙の了解で不足分は埋め、俳優は勢いで演じきるということもよくあることだ。朝の15分のスタジオ収録が主なカジュアルなドラマという位置づけなのである。たかが朝ドラ、されど朝ドラ。

吉沢亮が朝ドラで見せた「本気」

ところがどうだ。吉沢亮は主人公でも主人公の夫でもないにもかかわらず、本気を見せてきた。別人かと思う輪郭は、丸顔のイメージが面長になっていて、顎は鋭い。明治の洋装・山高帽とスーツの衣装も手伝い、英国のノーブルな俳優みたいな雰囲気が漂う。例えば、ジュード・ロウみたいな。

ときとして美少年俳優は、大人になると周囲からの見られ方として、美少年のイメージに引っ張られ過ぎ、それを超えられないことがある。それは本人の意識とは無関係に、あくまで傍らからの観点である。だが『ばけばけ』を見て、吉沢亮は決してそうならないであろうという確信に似たようなものを筆者は感じた。余計なお世話だが安心した。うまく飛躍できて美しい大人の俳優（もう十分大人だが）になれるだろう。なんなら美しい老人俳優という稀有な存在に。

吉沢はかつて「イケメン」としてカテゴライズされることを良しと思っていなかった。ということをいろいろなインタビューで彼は語っている。『国宝』の役と重ねて語られることが増えた。ちょうど映画で、少年時代の喜久雄が大御所俳優から「役者になるんだったら、その美しいお顔は邪魔も邪魔、いつかそのお顔に自分が食われちまいますからね」と美しさの両義性を問われる場面があるのだ。ここから、国宝級イケメンと言われていた自身の心境を質問されることが多いようで（筆者も取材で聞いている。だってやっぱり気になったから）、「僕自身も顔の印象が強すぎると言われたことがあります。しょうがないじゃん、これが僕なんだからと思って、それほど葛藤はなかったのですけれど（笑）。それでも20代のときは、自分の印象を消して役そのものになりきりたくて、体重を増減させるなどの工夫をしていたこともありました」という回答を筆者も吉沢に関する記事でずいぶん擦って引用している。

吉沢亮が超えるべき新たなイメージ

イケメンーー美しい顔への偏見を『国宝』の演技で乗り越えた吉沢だが、いまや、もうひとつの山が目の前にあるのではないだろうか。

“『国宝』の吉沢亮”という新たなイメージである。主演映画『国宝』で邦画実写1位の興行成績を22年ぶりに塗り替えた。興行収入が203.4億円に到達し、『ハリー・ポッターと賢者の石』（203.0億円）を超え、邦画洋画合わせて、歴代興行収入ランキング8位にまで来ている。なかなかないことである。異例の大ヒット作の主演俳優として、その後の仕事で、やっぱり『国宝』のほうがよかったと言われたくないだろう。

『ばけばけ』の錦織で記録に甘んじることなく、さらに自分の芝居に磨きをかけてきた吉沢亮の実直さには感動しかない。でも逆にそうするしかないくらいの重責だからこそ、ひとつひとつの役に全力を注ぐのだろう。その心意気や良しである。

推測だが、『ばけばけ』のチーフディレクター村橋直樹は、吉沢が主演した大河ドラマ『青天を衝け』（2021年）のときのセカンドディレクターだった。大役であった大河の主役（渋沢栄一役）を共に駆け抜けた信頼感があったからこそ、ここまで役にのめり込むこともできたのではないかと思う。

最後にもうひとつ、書いておきたいことがある。これほど鮮烈な演技を見せても吉沢亮は『ばけばけ』において主役をかっさらうようなことはない。どこか控えめに、それでも役の人生を濃密に演じきる。そしてその静かな青い炎が、ヘブンの心に火を灯す。吉沢が初めて朝ドラに出た『なつぞら』の早逝した農民画家・神田日勝をモデルにした天陽も主人公なつ（広瀬すず）のその後に多大な影響を与える役だった。吉沢亮はまるでトーチ（torch）のような俳優だ。共演俳優であれ、観る者であれ、誰かの心に聖なる火を手渡す。

参照



※ https://dot.asahi.com/articles/-/270572?page=3

（木俣 冬）