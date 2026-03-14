「撮影現場ではいつも、スタッフさんが『多吉〜！』と呼んでくれて、とても役に入りやすい環境を作ってくださいました」

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そう明かすのは、庄田多吉役の濱(はま)正(しょう)悟(ご)（31）である。



教壇に立つ庄田 ⒸNHK （連続テレビ小説 「ばけばけ」 [NHK総合]月〜土 午前8時ほか ※土曜は一週間の振り返り）

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『舞いあがれ！』以来、3年ぶりの出演

第4週（2025年10月20日〜24日）の東京編で登場した後、第17週（1月26日〜30日）から再登場。錦織友一（吉沢亮）の友人役を好演し絶賛ブレイク中だ。濱は「たくさん反響があって、とっても嬉しいです」と喜ぶ。

「朝ドラは『舞いあがれ！』（22年度後期）以来、3年ぶりの出演でした。『舞いあがれ！』のときは航空学校の生徒役で今回は先生役なので感慨深いですね」

『ばけばけ』では錦織の後任として松江中学の英語教師に就任。松江随一の秀才で「大磐石」と称される錦織と比べ、自らを「半分弱」と卑下する。

「庄田の中では、錦織に対して嫉妬やライバル意識よりも、それ以上に尊敬みたいなものが強かったと思います。それは僕が素晴らしい俳優である吉沢さんへ抱く感情と似ています」

濱は15年、大学在学中に男性タレントを発掘するオーディションで特別賞を受賞しデビュー。スーパー戦隊シリーズを経て、NHKのドラマ『恋せぬふたり』や大河ドラマ『鎌倉殿の13人』などに出演し実績を積んできた。

今作で演じる庄田は眉目秀麗な帝国大卒のエリートだが、どこか抜けている一面も。そのギャップが視聴者のハートを掴んでいる。濱は「素の自分と重なる部分がある」と言う。

「学生時代、勉強でそれなりにいい成績は取るけれど、1番にはなれないタイプでした。だから今回は“役を作り込もう”とはせずに自然体で撮影に臨むようにしていました」

求婚シーンのアナザーストーリー

円(まる)井(い)わん演じる、トキの親友・サワとの恋模様に興味津々だった視聴者も多いはず。第83回の、ふたりきりで出雲そばを食べるシーンには、こんなアナザーストーリーがあった。

「撮影の都合で円井さんとの芝居はあれが最初のシーンでした。意中のおサワさんとぎこちない会話を交わすため、それまで彼女と話さないと決めていたんです。庄田のセリフが長い上にワンテイクで長時間撮ることもあり、余計に緊張しましたね。円井さんを見る余裕が全くなくて、おそばの味も覚えていません（笑）」

ハイライトは、第85回のプロポーズシーン。サロン「白鳥倶楽部」で教師になるため試験勉強中のサワの元へ庄田が息を切らせながら駆けつける。一気に水を飲み干した直後「わしと夫婦(めおと)になろう。惚れてるんだ！」と求婚した。

「セット内では走れる距離が短いので、息を止めて本番までしばらく待機していました。セットのサロン内に飾り用で水が置いてあったので、監督に提案して衝動的に水を飲む動作を加えた。同じシーンを何回も撮るので、息を止めて水を飲んでの繰り返し。あの瞬間の庄田を生きることに必死でした」

結局、サワにフられたが、今後2人はどうなる？

「視聴者の皆さまには、それぞれの人生を応援していただければ嬉しいです。その先にまた何か動きがあるかもしれません」

スタジオ現場で見つけた“密かな楽しみ”

緊張感のある撮影が多かったようだが、濱には密かな楽しみがあったという。

「スタジオ撮影の時にはスタッフさんが出前で好物のカレーを取ってくださることが多くて、みんなで食べるのが楽しみでした。インドカレーにタイカレー、ビリヤニの日もありましたね。スタジオの外でもカレーを食べに行って、郄石さんが『美味しいお店があったら教えてください』と言ってくださって、お店の情報を共有していました」

役を離れてもカレーなる紳士だった。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月5日号）