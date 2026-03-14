〈「“相手の立場になって考える”とか、そういう部分がないんです」…吉田正尚の妻が明かした夫に対しての“率直な感情”〉から続く

吉田正尚がホームラン1本あたり10万円の支援をする自立支援施設「若者の家」には、貧困や人身売買などの過酷な環境を生き抜いた若者たちが集まり、無償で教育や職業訓練を受けている。

【画像】白い歯を見せてにっこり笑う吉田夫妻の姿

吉田が2023年シーズン終了後、同施設を訪れると、卒業生たちは「医者になりたい」「弁護士になって人を助けたい」と目を輝かせて語った。

現地を訪問した吉田はどんな思いを抱いたのか。ここでは、チャリティ活動の実態に迫った『決断ーカンボジア72時間ー』（主婦の友社）の一部を抜粋。吉田と親交が深いノンフィクション作家長谷川晶一が間近で見た、メジャーリーガーの意外な反応を紹介する。

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確実に芽生えていた幸福の循環、善意の循環

私の目の前には3人の卒業生が座っている。サムナンくん、ブティくん、そしてリンダさんだ。自分たちを支えてくれた吉田がやってくるということで、喜んで駆けつけたという。3人はそれぞれ、「若者の家」で生活し、卒業後の現在は同じ大学に通っている。KnK（編集部注：若者の家を運営しているNPO法人国境なき子どもたちの略称）では奨学金制度も設けられており、大学進学以降のサポートも行っている。この3人は「15歳の壁（編集部注：援助施設運営上の限界から、あと数年、大人になるための準備が必要にもかかわらず、一定の年齢になったという理由で支援を受けられなくなり、厳しい路上生活、劣悪な環境での労働などに逆戻りしてしまうこと）」を乗り越えたのである。まずは「若者の家」で暮らしていた頃の思い出を尋ねる。

「ここで学んだのは社会の仕組みでした。一日中、みんなと生活をともにするので、早起きをすること。朝、起きたらすぐに掃除をすること。食事当番のときには、みんなの食事を作ることも学びました。得意な料理は野菜炒めです。今、大学でも友だちに料理の腕前を披露することもあります。僕らがいた頃は職業訓練の授業もありました。僕は縫製のクラスに在籍していました。ここで学んだのは、縫製の技術はもちろんですけど、お店からの注文を受けて、それにきちんと応えて商品を作ること。そして、それを売る人がいること。買う人がいること。そんな社会の仕組みを学んだ気がします」



写真はイメージ ©AFLO

サムナンくんのしっかりとした受け答えに感心していると、ブティくんも続いた。

「僕も、ここでは社会の仕組みを学びました。家族と離れて暮らしたのは初めての経験でした。これ自体がすでに学びでしたし、集団生活の中でルールを守って生きていくことの難しさも知りました。もちろん、勉強もたくさんしました。母国語のクメール語もここできちんと文法から学んだし、外国語の英語も勉強することができました」

リンダさんもやはり、「集団生活のルールを学んだ」ことを理由に挙げた後に、こんな言葉を口にした。

「私は勉強する楽しさを知りました。もしもここで勉強をしていなければ、今、こうして大学に行くこともなかったと思うし、今頃、どんな生活をしていたのかもわかりません。ここで学ぶことができたことを本当に嬉しく思っています。それは卒業した今だからこそ、なおさらその思いが強いです」

一体、彼女はどんな家に生まれ、どんな理由で「若者の家」にやってきたのか？ 彼女の半生を尋ねたかった。それでも、事前に「国境なき子どもたち」のスタッフから、「家族のことや入所までの過去を掘り下げる質問はやめてください」と言われ、誓約書の提出も求められていた。思い出したくない過去、あるいはトラウマとなっている心の傷を誰もが抱えているからである。

インタビューした子たちがそうとは限らないが、過去にここで暮らした子どもたちの多くは元ストリートチルドレンであり、人身売買によって幼い頃から働くことを余儀なくされていたトラフィックトチルドレンなのである。カンボジアからタイへトラフィッキングされた子ども、青少年が社会問題化して久しいという。リンダさんは続ける。

「ここでいろいろなことを学び、たくさんの友だちができました。勉強をしていたから、私は大学に行きたいと思うようになりました。そして、私は法律の勉強をしています。今はすごく楽しいです。今、学んでいることを生かして女性として警察官になりたいんです」

世の中で困っている人を助けたい。そんな思いが、彼女の中に芽生えているのだという。残りの2人にも将来の夢、目標を尋ねるとその目が輝いた。「僕は大学卒業後に大学院に行って、今の勉強をさらに深めたいです。法律をもっと学んで、弁護士になりたい。困っている人を助けてあげたい。勉強はとても難しいけど、弁護士になるために、今、頑張っています」（サムナンくん）

「僕も弁護士を目指しています。法律を知っているのと、知らないのとでは人生が大きく変わってきます。勉強する機会がないから、法律を知らない人、よくわかっていない人が、カンボジアにはたくさんいます。そういう人たちのための力になることができたら。そう考えています」（ブティくん）

卒業生3人に共通していたのは、「誰かの役に立ちたい」という思いだった。自分たちがドナーに助けられて今があるように、今度は、自分たちが誰かのためになりたい。そんな思いを抱いていることがよく理解できた。

吉田のホームランが彼ら、彼女たちの支えとなり、今度は卒業生たちが誰かの支えとなるときが訪れる。幸福の循環、善意の循環は確実に存在していた。

吉田のホームランの本当の価値

この話を聞いていた在所生の一人が言う。

「僕は、ここを卒業したら大学の医学部に行って医者になりたいです。両親の具合がよくなくて、いつも苦しそうにしているから、自分で診てあげられるようになりたい。そして、病気で苦しんでいる人を助けてあげたい。そのためにはもっと高い知識や教養が必要です。だから、もっともっと頑張らないといけないと思っています」

このときようやく、吉田のホームランの本当の意味、価値を心から理解できた気がした。

地元のボストン・レッドソックスファンや野球ファンを歓喜させる吉田正尚の豪快な一発によって、野球とは無縁の「遠い国の誰か」の支えとなっていることは、頭で理解していた。しかし、それはあくまでも、不特定多数の「どこかの誰か」でしかなかった。

けれども、今は違う。

明確に「カンボジアのサムナンくん」であり、「ブティくん」であり、「リンダさん」だと理解した。このとき、ようやく吉田の思いに気がついた。彼が求めていたのは、つまりはこういうことだったのだ。

自分が放った一発が、「どこかの誰かのため」ではなく、具体的な名前や、顔や、個性を持った子どもたちのために使われているという実感がほしかったのではないか？

自分が贈った寄付金の使い道を自分の目で確認したかったのではないか？

自らが放ったホームランによって、彼らの生活が、人生が、どのように変化したのかを知りたかったのではないか？

それは、改めて考えるまでもないほど、真っ当すぎるほど自然な欲求だろう。けれども、私はその思いを正しく理解できていなかった。金さえ払えば支援は終わりではない。そんな当たり前のことに気がついていなかった自分の不明を恥じた。

ようやく、吉田の本意に気がつき、腹落ちした気がした。彼がカンボジアに行きたがった理由が、実感として理解できたからである。

「若者の家」で取り組んでいること

現地スタッフ、そして子どもたちに案内されながら各部屋を見て回ることになった。建物は「男子の家」「女子の家」と別々になっており、それぞれオフィス、プレイルーム、台所、寝室があり、寝室は4人一部屋となっている。吉田の周りを小さな子どもたちが興味深そうに取り囲みながら、集団で各教室を練り歩いていく。「若者の家」では、主に国語、算数、英語、コンピューターの授業を行っている。国語の授業ではカンボジアの公用語であるクメール語の読み書きを習う。識字率がまだまだ高くないこの国では、読み書きができることは大きな武器となる。算数は筆算から始まり、徐々に高度な計算方法を学んでいく。

教室を回りながら熱心に説明をしてくれている男の子は、日本人にも聞き取りやすい英語を話している。英語の授業は小学生レベルの初級者クラスと、中学生以上のレベルに分かれているという。最も人気があるのがコンピューターの授業だ。ここではマウスやキーボードの操作から始まり、ワード、エクセル、パワーポイントなど、実社会で役立つ技術を教わる。

いずれも料金はかからず、無料である。教科書も無料配布されるという。その運営費の一部こそ、吉田のホームランが生み出した支援金から捻出されているのである。

「何もなくてシンプルだけど、清潔な部屋ですね」

吉田の隣を歩いていると、彼の感想が聞こえてくる。

先にも述べたようにコンピューターの授業は大人気で、「若者の家」の住人だけではなく、近所に住む大学生まで授業に参加しているという。もちろん、「若者の家」では、こうした人々を拒絶することはない。基本的には誰でも出席可能で、ときには教室からあふれるほどの賑いを見せることもあるという。

「世の中には、勉強したくてもできない人がいる」という現実

どうして、彼らはそれだけの熱意を持っているのか？

カンボジアの公立教育機関は無料で授業を受けることができる。しかし、入学したものの、卒業まで至らず、途中でやめてしまう子どもがたくさんいるからだ。

ノートや鉛筆などの文房具、日々の昼食代、制服など、授業以外にかかる経費が家計を圧迫する。さらに貧困家庭にとって、高校生、中学生はもちろん、小学生ですら、家計を支える重要な働き手でもある。いくら学費が無料でも、「教育を受けること」は、貧困家庭にとって、そう簡単なことではない。「若者の家」には、「もう一度、勉強がしたい」「学び直しをしたい」という思いで授業を受ける人たちが集まってくる。『世界がもし100人の村だったら』に登場したフィリピンの12歳の少女マニカが番組中でつぶやいた言葉がある。

「勉強したい……」

その切実な思いは、カンボジアでも同様だった。子どもたちは教育の機会を心から求めていた。ゆり香夫人が幼い頃に父から言われた、「世の中には、勉強したくてもできない人がいる」という現実が、まさに目の前にあった。

また、かつて「若者の家」には工房が併設されており、かつてはKnKにより、職業訓練や女性のための収入創出活動が運営されていた。2023年以降は、この工房は独立した地元の女性グループに貸し出されており、彼女たちが子育てをしながら生産活動を続け、自分たちで収入を得る仕組みが整っている。織物グループでは絹織物の作り方を学ぶ。織機は10台以上用意されており、織機にセットされた縦糸に一本ずつ横糸を通していく工程を学んでいく。絹織物はカンボジアでも高級品で、ここで作られた絹製品は結婚式や記念日、正月や祭りなど、改まった席で使用するのに重宝されているという。

あるいは、サムナンくんが在籍していた縫製グループでは、一人一台のミシンが用意され、それぞれがバッグやポーチ作りに励んでいた。地元の店からのオーダーを受け、リクエストに合わせて商品を作っていたのだという。さらに、一時期は養蚕業も手がけていた。敷地内に専用の小屋を建設し、研修を受けたメンバーが蚕の世話をして自家製の絹糸も生み出していた。

ここで作られた商品は、現地だけではなく日本でも販売できるようにKnKはプランニングし、そのための販売ルートの開拓にもあたっていたという。教育を受けること、技術を身につけること、つまりは将来に向けて生きていく術を手に入れること。「若者の家」の果たしてきた役割はとても大きい。

子どもたちとの垣根が取っ払われた瞬間

特別に女子寮の内覧を許された。住人である女の子が恥ずかしそうに部屋を見せてくれた。そこは勉強用の机、二段ベッド、クローゼットが設しつらえられてある質素な部屋だった。何もない部屋の中で、ひときわ目についたのが壁に貼られているポスターだ。それは韓国の、いや世界的なアイドルグループBTSのメンバーが並んでいるものだった。カンボジア・バッタンバンの「若者の家」に住む少女まで虜にする人気グループの底力を見た思いだ。

その後も、若者たちとの交流は続いた。子どもたちは、「普段の自分たちの生活を知ってほしい」ということで、休み時間にいつも行われているというバレーボールを始めた。最初は、楽しそうにプレーしている姿を見学しているだけだった。すると、子どもたちの一人が「一緒にやらないか？」とボディランゲージで、吉田を誘う。

私はその光景を見ながら、（やんわりと断るのだろう）と思っていた。理由は2点ある。

先ほど『スタンド・バイ・ミー』の合唱に誘われたときに固辞していたように、シャイな吉田が、子どもたちと和気あいあいとバレーボールをするイメージが湧かなかったこと。

そしてもう1点は、怪我をするリスクを恐れたことである。年間数十億円を稼ぐ現役メジャーリーガーの吉田である。遊びとはいえ、バレーボールで突き指をする可能性だってある。ウォーミングアップもしていない状況で、不測の事態が起こらないとは限らない。

だから、一緒にプレーすることはないだろうと思っていた。

しかし、吉田は子どもたちからの誘いに応じて「よし！」とひと声言うと、そのままコートに入った。子どもたちから歓声が上がった。そして、前衛では、相手からのスパイクをブロックしたり、後衛では仲間からのトスを受けてバックアタックを決めたり、思い切りプレーをしたのである。時間にして10分程度、子どもたちと汗を流し、白い歯を見せて笑い合ったのである。

やがて、試合は終わった。チームメイトに囲まれて次々と握手を求められ、もちろん相手チームも遅れて握手の輪に加わった。まさに、スポーツの持つ力だった。一瞬にして、支援する者、それを受ける者の垣根が取っ払われる光景を目の当たりにした思いだ。吉田も、そして子どもたちも、ともに心からの笑顔を見せながら、ハグしたり、ハイタッチを交わしたりしている。このときこそ、吉田とカンボジアの子どもたちの気持ちが心から一つになった瞬間だった。多忙なスケジュールの合間を縫って、現地に駆けつけた意味のある瞬間だった。

訪問の余韻

歓迎セレモニー、施設の視察、そしてバレーボール――。

それは、あっという間の出来事だった。そろそろ、別れの時間がやってきた。現地スタッフが「最後に吉田選手にあいさつを」と促す。子どもたちが吉田の下に集まってくる。

男の子が代表してあいさつを述べると、他の子たちも手を振りながら頭を下げる。それを受けて、吉田も「ありがとう」と礼を述べる。最後に参加者全員で記念撮影をする。満面の笑みでレンズを見つめている者、緊張している者、はにかんだ表情を浮かべる者、それぞれが、それぞれの思いとともに、一枚の写真に納まった。

車に乗り込み、私たちは次の場所に向かう。「若者の家」から、かつてはここの住人であり、今では大学生となったソックレンくんの自宅を訪問するためだ。そして車が静かに動き出す。子どもたちはずっと手を振り続けている。サッカーユニフォームを着た小さな男の子が、最後まで車の後をついてくる。到着したときも、別れのときも、この少年が私たちを最大限に歓迎してくれた

濃密な時間だった。ここでの出来事を嚙みしめていると、吉田が言った。

「かわいい子どもたちでしたね……」

まさに同感だった。わずかな触れ合いでしかなかったけれど、最大限の歓迎を受け、私は感動していた。吉田もまた、静かにその余韻を嚙みしめているのだろう。本当にいい時間だった。

（吉田 正尚,長谷川 晶一／Webオリジナル（外部転載））