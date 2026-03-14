メジャーリーグでの激闘を終えた短いオフシーズン。のんびりハワイ旅行でもできそうなものだが、吉田正尚は、自身が支援する自立支援施設「若者の家」を訪問するため、カンボジアへと飛んだ。しかも、2歳と3歳の幼い子どもを含む家族全員で。

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吉田正尚はなぜカンボジアで支援を行っているのか。チャリティに熱心な夫を妻のゆり香夫人はどのように思っているのか。ここでは、ノンフィクション作家の長谷川晶一が、吉田正尚という一人の人間に迫った『決断ーカンボジア72時間ー』（主婦の友社）の一部を抜粋して紹介する。

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ゆり香夫人の決断

今回のカンボジア訪問決定について、吉田の決断にも驚いたけれど、ゆり香夫人の決断にも驚いた。乗り換え便を待つ間、ベトナムのホーチミン空港でのことだ。僕の隣の席では、子どもたちが走り回っている姿を、夫人が見守っていた。

「小さな子どもたちを連れてカンボジアに行くことに不安はありませんでしたか？」

私の問いかけに対して、夫人は言った。

「多少の不安はあったけど、百聞は一見に如しかずで、夫が支援している国をこの目で見てみたい気持ちの方が大きかったですし、主人もいるので、“まぁ、何とかなるでしょ”っていう感じです（笑）」



吉田夫妻 写真は吉田ゆり香インスタグラムより

「短いオフだからこそ、家族一緒に過ごす時間を大切にしたかったのですか？」

子どもたちの姿を目で追いながら、夫人が続ける。

「元々、主人だけカンボジアに行くという提案をいただいていましたよね。でも、今年のオフは、家族で過ごす時間がほとんどなかったので、“できたら、家族一緒に行きたいね”と話していたんです。そして主人が、“家族も一緒に行ってもいいですか？”と聞いてみるとOKだったので、“それならば……”ということで、みんなでやってきました」

BLF（編集部注：NPO法人ベースボール・レジェンド・ファウンデーション）の岡田代表が証言する。

「当初は本人だけでカンボジアに行く予定でしたけど、吉田選手から、“家族と一緒に行ってもいいですか？”と尋ねられました。フィリピンやバングラデシュと比べれば、比較的治安はいいとは言うけれど、それでも海外のことなので、どんなトラブルが起こるかわかりません。リスクを伴うことなので、その点も説明しました。けれども、“それでも構いません”と彼は言いました。“家族の分の航空費、宿泊費もお支払いはできません”ということも伝えました。やはり、“それでも構いません”ということなので、改めて小さなお子さんも含めた対策を考えたんです」

岡田は「対策を考えた」と言った。その対策は「危険なところには行かない」というシンプルなものだった。ゆり香夫人は言う。

「年子の2歳と3歳を連れて海外に行くというのは、いろいろな面でやっぱり危ないじゃないですか。それに、周りのスタッフの方に迷惑をかけることも心配でしたし、たくさんのリスクが伴う可能性もありました。でも、“危ないところに行くときは、私たちはホテルで待っていればいいよね”とか、“ホテルのプールで遊べばいいよね”とか、BLFの方から具体的な案を出していただいたので、そこはスムーズに“じゃあ大丈夫か”っていう思いで行かせていただきました」

カンボジア行きを選んだ理由

私は、率直な疑問をぶつけてみる。

「ハワイの方がもっと快適に、もっとのんびりできたのではないですか？」

するとゆり香夫人は、何の迷いもない口調でキッパリと言った。

「私としても、ただの家族旅行というよりは、いろんな国に行って、文化も、考え方も、そして生活環境も違う人々を、自分の目で見たいと思っていました。主人も私も、ドキュメンタリー番組が好きなので、いつものような旅行よりも、そうではない文化や暮らしを見られることに興味を持ちました。それがひょっとしたら、後に人生観を変えることになるんじゃないかという思いもありました。こういう機会がないと、なかなか開発途上国に足を踏み入れることもないと思うんです。だから、私もまた迷わず“行ってみたい”と主人に言いました」

そして彼女は、こう続けた。

「これから子どもを育てていく上でも、カンボジアという国で、過酷な環境で育っている子どももいるんだっていうことを知ることは、すごく意味があると思うんです」

そう語ると、彼女はこの旅行に込めた思いを披露する。

「子どもたちが大きくなったときに、私や夫から今回の思い出話を聞いたり、写真を見たりして、“父親の思いを継ぎたいな”と思ってもらえるかもしれない。少なくとも、当事者意識を待ったり、何かを感じたりすることもあると思うんです。というのも、私が物心つく前の家族旅行でさえ、後に両親から思い出話を聞いたときに、その国に思いを馳せた経験があるので。子どもたちが、自分で何かしらの支援が出来る年齢になる前に、“自分には何ができるのだろう？”と考えるきっかけにもなる。後に役立つ社会見学にもなる。そんな思いがありました」

そしてゆり香さんは、自身の幼少期の体験を続ける。

「私が小さい頃、勉強したくない時期もあったんですけど、そんなときにはいつも“勉強できることですら、すごくありがたいことなんだよ。お前はそれをわかっていないんだ”と、父に聞かされて育ちました。だからこそ、“実際の様子を見てみたい”というのもあって、こうして同行させてもらうことにしたんです」

世界には、勉強したくてもできない子どもたちがたくさんいる。彼女の父は娘にそう説いたという。その言葉は、大人になった現在でもハッキリと記憶している。吉田がそうであるように、ゆり香夫人もまたチャリティ活動、ボランティア活動に対する関心が高かったのである。

「夫は、相手の立場になって考えることをしない」

2011（平成23）年3月11日――。

東北地方を中心に甚大な被害をもたらした東日本大震災。福島第一原子力発電所事故による放射能汚染もあり、今もなお多くの被災者が「日常」を取り戻せずにいる。当時、大学生だったゆり香さんも現地に赴いてボランティア活動に励んだという。

「私は小さい頃から、映画やドラマを見て感情移入するタイプで、現実の出来事ならなおさらなんです。だから、困っている人がいれば手助けをしたいし、手を差し伸べることをしたい。ずっとそう考えていました。“興味がある”という言い方はちょっと違うけど、“私にできることがあるのなら、ちょっとでもいいから力になりたい”という気持ちが強いんです。それはかなり小さい頃から、ずっと思っていましたね」

彼女にとって初めてとなるカンボジアにもうすぐ到着することもあって、その口調は明るく、そして強い。

「親となった今、個人的にはカンボジアの子どもたちが、どういう気持ちで生活しているのか、生きているのかに興味があります。たまたま生まれた環境や、育っている環境が違うだけで、自分が逆の立場だった可能性もあるわけじゃないですか。自分がそちら側で生まれたかもしれないし、大変な生活をしていたかもしれない。もしかしたら、何らかの犯罪に巻き込まれていたかもしれない。そう考えると、自分がもしもその立場だったら、やっぱり多くの人に助けてもらったら、“ありがたいな”と温かい気持ちになるし、その気持ちが他者への感謝の思いになる。そんな循環が生まれると思います。だから、ちょっとでも自分のできることをしたい。そんな気持ちがありましたね、今までずっと」

テレビで震災の爪痕を見て、いても立ってもいられず、ボランティア活動に従事することを決めた。そこに理屈はなかった。彼女にとってそれは、決して他人事ではなく、自分のことのような痛みを伴うものだったからだ。

「私の場合、決して他人事だと思えない性格なんです。だけど、良くも悪くもなんですけど、逆に主人にはそういう部分がないんです。“相手の立場になって考える”とか、そういう部分がないんです。こんなことを言うと、“他人の気持ちがわからない冷たい人間”のように聞こえるかもしれないですけど、そういう部分があるのも事実なんです。でも、私の場合は逆で、“もし、私が被害に遭ったこの家族だったら……”とか、何でも自分に置きかえて考えてしまう癖があるんです」

ともにチャリティやボランティア活動に関する強い意識を持つ夫婦でありながら、両者の性格はまったく異なるというのが、聞いていて興味深かった。

「夫は、相手の立場になって考えることをしない」と、ゆり香さんは言った。決して嫌味や悪口や自虐のニュアンスはない。率直な感想を述べているだけだった。

そんな性格だからこそ、プレッシャーのかかる大舞台でも重圧を感じることなく、本来の自分の能力を存分に発揮することができるのかもしれない。けれども、どうしてそんなクールな人間が、プロ入り時からチャリティ活動に対する意識が高く、多忙なスケジュールの合間を縫って「現地の子どもたちに会いたい」と考え、そしてそれを実行に移すことができるのだろう？ 相手の立場になって考えることができるからこそ、遠い異国に暮らす子どもたちへの支援もできるはずだ。

私にはわからないことだらけだった。

率直な思いは…「期待は1％くらい」

23年3月29日、ゆり香夫人の公式インスタグラムには、新たな挑戦を始める夫へのエールとともに、自身の率直な思いが綴られている。

〈私はひとところにとどまっていたいタイプ。

離れる寂しさと、不安とで、期待は1％くらい。

矛盾はしてしまいますが、それでも夫婦で叶えた、まさか叶うとも思わなかった夫が幼い頃から夢に見た舞台US

私も進まねばならぬ！行ってきます〉

ゆり香さんはハッキリと言っている。「期待は1％くらい」、と。

本音を言えば「寂しさ」や「不安」が圧倒的に彼女の心の中を占めている。それでも、「夫が幼い頃から夢に見た」メジャーリーグへの挑戦を、迷いなく後押しすることに決めた。「私も進まねばならぬ！」と覚悟を決めた。

吉田同様、彼女もまた人生の大一番において、大きな決断を下していた。吉田も、ゆり香さんも「決断の人」なのである。

「若者の家」に向け、5時間のロングドライブ

12月20日、朝――。

私たちが宿泊しているアンコールパールホテルを出発し、J7ホテルに到着したのは7時過ぎのことだった。すでに朝食を済ませていた私たちは1階ロビーに集まった。約束の時間から少し遅れて吉田が現れる。

「すみません、子どもがちょっとぐずってしまって……」

ゆり香夫人と二人の子どもたちは、この日はホテルで留守番をすることになっていた。これから数時間かけてのロングドライブがあること。途中、移動のために足元の悪い山道を歩かなければならないこと。そして移動中にインタビューがあるためだった。

前日同様、吉田の顔には興奮や高揚感は見られなかった。ついに念願だった現地視察が実現する。「若者の家」では、子どもたちが歓迎セレモニーを準備しているという話も届いていた。あと数時間で、カンボジアの子どもたちと対面できる。彼ら、彼女たちは一体、どんな子たちなのだろうか？

しかし、その表情を見る限りでは、吉田はいたって冷静であり、これからスペシャルイベントが待ち受けているようには見えなかった。

一方の私は、内なる興奮を隠すことができなかった。ようやく眠りについたのは4時頃だっただろうか？ その前日から考えるとほとんど寝ていなかったけれど、不思議と疲れは感じていなかった。間違いなくそれは、旅の高揚感であり、「若者の家」の子どもたちへの興味であり、「吉田正尚」という人物への好奇心が募っていたからだろう。

この日も2台に分乗して、「若者の家」に向かうこととなった。私は吉田とともに1号車に乗り込む。ようやく、ゆっくりと話を聞くチャンスが訪れた。道中、レストランでの昼食を挟んで、およそ5時間のロングドライブだ。話を聞く時間はたっぷりとある。

私たちを乗せた車がゆっくりと滑り出す。

シェムリアップの街並みを抜けると、すぐにのどかな田園風景が広がってくる。空は青い。12月とはいえ、木々には緑も生い茂っている。ホテルを出発して30分が経過した頃、隣に座る吉田に切り出した。

「そろそろ、お話を伺ってもいいですか？」

車窓を眺めていた吉田が口を開く。

「どうぞ……」

私はICレコーダーのスイッチを入れながら、用意していた最初の質問を投げかける。

「そもそも、チャリティ活動に興味を持つきっかけは何だったのですか？」

〈「金さえ払えば支援は終わり」ではない…吉田正尚がカンボジアまで足を運んで確かめたかった“ホームラン数に応じた支援”の“本当の価値”《プロスポーツ選手×社会貢献の実態》〉へ続く

（吉田 正尚,長谷川 晶一／Webオリジナル（外部転載））