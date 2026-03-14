春と秋が消えた「二季」のいま、なんだか調子が出ないこと、ありますよね。そんないま大きな注目を集めているのが「薬膳」です。でも「薬膳ってまずそう」「めんどくさそう」と思っていませんか？ 『あした元気になれる二十四節気の薬膳カレンダー』（ダイヤモンド社）では、伝統的な薬膳の知恵を現代のライフスタイルに落とし込み、誰でも気軽に試せる身近な食材を使った食べ方を提案。地球温暖化があっても変わらない、太陽の動きに合わせた暦「二十四節気」を軸に、季節ごとの食の知恵を紹介していきます。

おいしくて体にいい薬膳は、身の回りにあふれている！

「たこ焼きは薬膳なんですよ」とお話しすると、みなさん、だいたい目を丸くされます。「たこ焼きは体に悪そう」と思って我慢している人も多いかもしれません。

でも、たこ焼きを食べて体調を大きく崩した、という話は聞きません。むしろ、おいしいソースの香りに誘われて食べるたこ焼きは、私たちの心と体をゆるめ、元気をチャージしてくれます。

なぜなら、たこには“気（エネルギー）”を補ってくれる力があり、小麦粉には緊張をゆるめるはたらきがあるからです。

そう、たこ×小麦粉×温かい料理という組み合わせは、心も体も軽くなる“薬膳”にほかならないのです。

スイーツのマカロンも同じです。マカロンの主な材料は、アーモンド粉・卵白・砂糖。どれも本来は、心と体を支えてくれる食材です。砂糖はとりすぎに注意が必要ですが、少量であれば気持ちを落ち着けるはたらきもあります。

疲れた日にマカロンをひとつ食べて「ほっとする」のは、そのおかげかもしれません。

カレーライスに使われるスパイスは、もともと漢方や薬膳ともつながりのある素材です。少量でも体の巡りをよくし、食欲を引き出してくれます。

そこに、野菜やお肉といった“気・血・水”を補う食材が加わることで、自然と薬膳の要素をたくさん含んだ一皿になっているのです。

自然界にある食材には、どれもそれぞれの「よいはたらき」があります。

その力をどう組み合わせて、いつ、どのように食べるか――そこに薬膳の知恵がつまっています。

※本稿は『あした元気になれる二十四節気の薬膳カレンダー』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです