スマートフォンで手軽に支払いができる「PayPay」。さまざまな還元キャンペーンでいつもの買い物がおトクになるキャンペーンも実施されている。本稿では、今週末に使えるPayPayの還元キャンペーン情報をお届けする。

PayPayクレジットの紹介でポイント還元

PayPayクレジットの紹介で、紹介した既存ユーザー・紹介された新規ユーザーの双方に500ポイントが進呈される。期間中、既存ユーザーが紹介コードを発行し、新規ユーザーが紹介コードを登録して入会した場合が対象。

期間は3月30日まで。紹介は最大10名の5000ポイントが上限となる。

スギ薬局での支払いでスクラッチくじ、1等で全額ポイント還元

スギ薬局での支払いにPayPayを利用すると、スクラッチくじでポイント還元がおこなわれる。1等は100％、2等は5％、3等は0.5％となっている。

超PayPay祭と連動し、200円以上の決済ならプラスで1枚スクラッチくじが付与される。期間は29日まで。対象店舗はスギ薬局グループの、スギ薬局、スギドラッグ、ドラッグスギ、ジャパンなど。

PayPay残高への毎月チャージと支払いで1％還元、12～18歳が対象

期間中、毎月1度2000円以上を銀行口座またはATMからPayPayにチャージし、PayPay残高から支払いをすることで、1％ポイントが還元される。PayPay銀行からのチャージの場合は、2％に上乗せされる。

対象となるのは、本人確認を完了した12～18歳のユーザー。

U18はおトク、特別な還元多数

18歳以下のユーザーは、多数の還元が用意されている。PayPayの紹介で受け取れる通常特典300ポイントにくわえ、最大500ポイントが進呈される。また、PayPayステップのポイント付与率+0.5％の達成条件が、12～15歳の場合は30回から10回に、支払金額は10万円から3000円に下がる。16～18歳の場合は、支払回数は20回、支払金額は8000円となる。

ほかにも、PayPayポイントの運用で追加したポイントの1％が付与される。PayPay銀行にお金を預けることで最大で4800ポイントが付与される。

大賀薬局、アプリでの支払いで15％還元

全国の大賀薬局店舗で、大賀BibicaアプリからPayPay支払いを利用することで、支払額の15％が還元される。1回あたり500ポイントが上限。

さらに、ドラッグストア店舗の場合、PayPayのポイントが1％上乗せされる。期間は、4月30日まで。