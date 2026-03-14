敗退後も“愛に満ちたエール”「健闘を祈る！」「ファイティン」チェコ野球連盟の投稿に日韓で反響相次ぐ「本当に良い国だな」【WBC】
チェコのスポーツマンシップに日本ファンからも感動の声が届けられた(C)Getty Images
敗退後もリスペクトを欠かさない。
準々決勝進出チームが出揃い、現地時間3月13日から決勝トーナメントが始まる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。その中でC組を勝ち抜いた1位・日本代表、2位・韓国代表の元には、1次ラウンドの対戦相手から温かいエールが届いている。
【写真】「日本よ、マイアミでの健闘を祈る！」チェコから送られた“胸アツ”メッセージを見る
12日、公式SNSを更新したチェコ野球連盟は、「日本よ、マイアミでの健闘を祈る！」と日本語でメッセージ。13日には、「화이팅（ファイティン）」と韓国語でも投稿しており、掲載された画像にはそれぞれ、「Good luck in Miami!」と心温まる英語のテキストが添えられた。
これらには、日韓の野球ファンから反響が殺到。「チェコありがとう」「泣ける」「チェコって本当に良い国だな チェコ大好きになったよ」「感動…」「チェコを愛している」「まさにスポーツマンシップだ！」と様々な書き込みが寄せられており、その清々しい姿勢に感動した様子だ。
選手大半が野球とは別に本職を持っているアマチュア中心のチェコ代表。4連敗でプールCの最下位に沈んだものの、ひたむきなプレーぶりや礼儀正しさ、スポーツマンシップを見せる彼らの姿は、2023年の前回大会に続き、今大会も日本人ファンの間で好意的な声が上がっていた。
なお、現地時間14日に準々決勝に臨む日本代表は、D組2位のベネズエラ代表と激突。13日に韓国代表は、D組1位のドミニカ共和国と対決する。果たしてどういったドラマが待っているのだろうか。今後の戦いからも目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]