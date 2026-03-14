敗退後も“愛に満ちたエール”「健闘を祈る！」「ファイティン」チェコ野球連盟の投稿に日韓で反響相次ぐ「本当に良い国だな」【WBC】

チェコのスポーツマンシップに日本ファンからも感動の声が届けられた(C)Getty Images

敗退後もリスペクトを欠かさない。

準々決勝進出チームが出揃い、現地時間3月13日から決勝トーナメントが始まる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。その中でC組を勝ち抜いた1位・日本代表、2位・韓国代表の元には、1次ラウンドの対戦相手から温かいエールが届いている。

【写真】「日本よ、マイアミでの健闘を祈る！」チェコから送られた“胸アツ”メッセージを見る

12日、公式SNSを更新したチェコ野球連盟は、「日本よ、マイアミでの健闘を祈る！」と日本語でメッセージ。13日には、「화이팅（ファイティン）」と韓国語でも投稿しており、掲載された画像にはそれぞれ、「Good luck in Miami!」と心温まる英語のテキストが添えられた。

これらには、日韓の野球ファンから反響が殺到。「チェコありがとう」「泣ける」「チェコって本当に良い国だな チェコ大好きになったよ」「感動…」「チェコを愛している」「まさにスポーツマンシップだ！」と様々な書き込みが寄せられており、その清々しい姿勢に感動した様子だ。