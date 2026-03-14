あるはずの車のキーが突如、見当たらなくなった。幼い娘がグズりはじめ、日が暮れて暗くなりどんどん探しにくくなっていく。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

もうレッカー移動させよう、と頼んでみたら条件があわず断られてしまう。いったい、どうすればいいのか。

千葉県在住の40代女性・火星ペンギンさんの体験談。

＜火星ペンギンさんからのおたより＞

まだ小さい娘を2人抱えて夏に実家に帰省した際の話です。

車で高速道路を走っている時、もう少しで実家に着くという頃に、上の幼稚園の娘がトイレに行きたいと言うのでサービスエリアに停めました。

そろそろ日が暮れそうな夕方でした。

無事トイレを済ませ、娘2人をそれぞれチャイルドシートとジュニアシートに座らせた時です。

車の鍵が見当たりません。

車を開けることが出来たのですから、必ず鍵はあるはずです。

乗っていた車が、エンジンにキーを直接刺さないと動かないタイプのものでしたので、鍵がないと車が動かせません。

自分のカバン、服のポケット、娘の服に座席周りなど、探しに探したのに見つかりません。

そのうちに日が暮れてしまい、真っ暗になってしまいました。

それでも鍵は見つかりません。

「お腹空いた、おうちに帰りたい」

車の保険でレッカーを頼もうと思ったのですが、盗難防止のため、鍵が開いている状態でレッカーは出来ないと断られました。

「お腹空いた、おうちに帰りたい」と娘もグズり始めました。

困りに困った私は、売店の店員さんに懐中電灯を貸してもらえないかお願いしました。事情を知った店員さんが懐中電灯を持って長い時間、一緒に鍵を探して下さいました。

それでも鍵は見つかりませんでした。

あきらめてタクシーで帰ろうと思った時、隣に駐車した方が、

「懐中電灯、持っています」

と声をかけて下さり、ご夫婦で一緒に探して下さいました。その方たちはキャンプ帰りのようで後ろの座席に2人、小学生くらいの娘さんが座って待っていてくれていました。

鍵をなくしてから1時間ほど過ぎていました。

まさかの場所に鍵が...

私がグズる下の娘を抱っこして、上の娘にお菓子を食べさせている間、売店の店員さん、お隣に駐車したご夫婦が探して下さること10分ほどでしょうか。

鍵が見つかりました！！

運転席の座席の下の「え、こんなところあったの？」という隙間のような所に、ひっそりと落ちていました。

何かお礼をさせて欲しい、連絡先を教えて頂けないか、せめてお名前だけでもとご夫婦にお尋ねしたのですが、「いえいえ。いやぁ、よかったよかった」と爽やかに笑って、さっそうと立ち去って行かれたのです。

お世話になった店員さんには、売店で買ったお菓子をせめて皆様で、と渡しました。

「いえいえ。本当はお礼はいらないんですよ。本当に、よかったですねぇ」

とうれしそうに笑っていました。

グズって泣いている娘とは違う意味で、私も半泣きでした。

あれから鍵には、大きなストラップを

感謝しかなかったです。何一つ得することなんてなかったでしょうに、皆様の優しいお心に本当に、本当に感謝でした。

あれから、車の鍵は大きなストラップをつけ、いつも首からぶら下げるようにしました。

10年たった今でも、違う高速道路を通ってもそのことを思い出します。あの時は本当に本当に、ありがとうございました。グズっていた娘2人もすっかり大きくなりました。

いつか同じ場面に遭遇したら、今度は私がお役に立ちたいです。



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