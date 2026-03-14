“完全体”での再始動を目前に控えた世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＪ―ＨＯＰＥが１４日、自身のＳＮＳでカムバックライブ公演リハーサルのオフショットを公開した。

インスタグラムに「Ｄ‐７」とカウントダウンを記したＪ―ＨＯＰＥ。２０日にアルバム「アリラン」をリリースし、翌２１日に２１日には韓国・ソウルの光化門広場でライブ・パフォーマンスを行う。メンバーらとリハーサルに臨むショットや練習スタジオでのオフショットや動画をアップした。

ネット上では「もうＤ‐７なんだね〜早いね〜」「グクの立ち方が可愛い過ぎるんだが」「チラリ鎖骨！美しい…」「ちょっとグクかわいすぎる…さすがホビ」「ワクワク止まらない」「インスタみて勝手に涙出てきた」「なんて優しい笑顔なんだ」「あと１週間」「みんなかっこいい。がんばってる」「あと一週間体調に気をつけて」「なんて尊い写真なの」「ホントいよいよカムバ来る…」などと期待を膨らませるファンでいっぱいになっている。

ＢＴＳは昨年６月、社会服務要員から解除されたＳＵＧＡをもってメンバー全員が兵役義務から招集解除。完全体カムバックを目指して新アルバムの制作に集中してきた。アルバム発表翌日の２１日には韓国・ソウルの光化門広場でライブ・パフォーマンスを行い、その模様は動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」で生配信。また「ＢＴＳ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ」が４月９日に韓国・高陽（コヤン）市でスタート。日本公演は４月１７、１８日に東京ドームで行われる。