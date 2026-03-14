成功する教師はこう動く！　3000人に教えたプロが4月「学級開き」の日に打つ「学級経営」成功の布石

4月の始業日から3日目までは「黄金の三日間」と呼ばれ、学級経営の成否が決まる大切な時期とされている。初日に教師がどう動くか。それが極めて重要なのは言を俟たない。複数の「教育困難校」で学校改革を成し遂げ、3000人の中学生に教えた実績をもつ長谷川氏はどのようにしているのだろう。この記事では、長谷川氏の記録をもとに、ある年の4月初日の様子を再現してみよう。「新年度」「新学期」を強く意識せざるを得ない今だからこそ、ぜひ読んでいただきたい（生徒の名前はすべて仮名または記号とした）。

4月の初登校日。私はこう動いた

朝5時半起床。眠気を覚ましてPCに向かう。学級通信を書く。

朝食や身支度をすませ、花束とギターを抱え、家を出るのは6時半ごろだ。

車通勤の私にとって、車中は貴重な研修の場である。

一、二度歌の練習をすることもあれば、先人の授業の音源などをずっと聴くこともある。

学校に到着。真っ先に自分の教室に向かう。

花束をほぐして花瓶にさす。

チョークを補充する。

黒板にメッセージを大きく書く。

入学おめでとうございます。

中学生活のスタートです。

先生は9時35分ころに来ます。

中学1年生にふさわしい態度と心で、待っていてください。

学級担任 長谷川博之

窓を開けて換気。

一日の日程を確認する。

ギターを出してコードを確かめる。

あらためて教室環境を整え、職員室へ。学級通信を印刷して机に置いておく。

ゆっくりしている暇はない。すぐ体育館へ。

出逢いの日から「国語の授業」

始業式が始まる。

着任したばかりの私は、転入職員紹介でこう挨拶した。

長谷川博之、は・せ・が・わ・ひ・ろ・ゆ・きです。

教科は国語、部活はテニス、じゃなくてサッカーです。

3つお願いがあります。

ひとつめ、授業で会ったら「長谷川先生！」と声をかけてください。

ふたつめ、廊下で会ったら「長谷川先生！」と声をかけてくださいね。

みっつめ、校庭であっても「長谷川先生！」と声をかけてください。

どうぞよろしく。

「3つお願いが」と言った瞬間、2・3年生の何人かの顔が曇った。「なんだよ、それ！」と思ったのだろう。

しかし、ひとつめを話したら、半数ほどの生徒が笑顔になった。

ふたつめを話したら、3分の2ほどの生徒が顔をほころばせた。

みっつめ。楽しそうな声も聞こえてきた。

それにしても「テニス」と言ったのは失敗だ。

前任校では男子テニス部の顧問だったから、無意識に出てしまった。県大会のベスト8まで進んだ、深い絆で結ばれた子どもたちだった。

まだまだ、この学校のモードになっていない。反省。

始業式の途中、校庭から子どもの声が聞こえてきた。私が担任する1年生が登校してきたのである。

「行ったほうがいいよ」

体育の先生がそう言ってくれたので、新入生を玄関まで出迎えに言った。

早くも3人が来ていた。元気のいい子どもたちである。一緒に教室に入った。

続々と入ってくる1年生と挨拶を交わしながら、全員がそろうのを待った。

現在9時30分、あと4人。入学式の入場は9時50分である。それまでに始動すべきことがいくつかあるが、全員がそろうまで待機。

時間調整に私は、「輪郭漢字カード」を始めた。

これは絵のなかに漢字が大きく書かれた教材だ。

1枚1枚めくって、読みを子ども達にあてさせる。

注意は一切なし。あくまでも「楽しく」である。

4人がいい声で答えてくれた。

下を向いている子の視線も徐々に上がり始めた。

なんとこの学年は、出逢いの日から国語の授業となったのである。

「一時一事」の指導で子ども達を変える

9時33分、欠席の子以外に全員がそろった。ここから、雰囲気を変える。入学式での立ち居振る舞いの指導である。

まずは返事だ。

「今日はお父さん、お母さん、家の人が来ているでしょう。お父さんやお母さんは君たちの姿を見、声を聴くために忙しいなか来てくれているんだ。入学式ではその人たちに聞こえる声で返事をしよう。では、練習します。入学式では『くん』『さん』をつけません」

名簿順に呼名する。

「山田和樹」

「ふぁい」

「『はい！』って言ってごらん」

「はい」

「もっと大きく」

「はい！」

「合格！」

できたことを確認し、褒める。このくり返しで最後まで進めた。

次は起立・礼・着席も入れる。端的に説明し、再び練習である。

「山田和樹」

「はい！」

「立って礼をするんだったよな。もう一度」

「山田和樹」

「はい！」

このように、一時に一事で指導することで子どもの行動はがらりと変わっていく。

入場から着席までの流れは、黒板を使って確認した。

最後に担任の合図で礼と着席をすることを伝えて終了。指示を入れる。

「出席番号順に廊下に並びなさい」

子どもたちの動きがとてもいい。すぐに列が完成した。体育館へ向かう。

質問コーナーで生徒との距離を詰める

返事の声こそ小さかったが、入学式ではほとんどの生徒が背筋を伸ばし、話をよく聴いていた。時と場所をわきまえて行動できる。この子ども達の良いところだ。

式を終え、ふたたび教室へ。学級開き50分の幕開けだ。

ゆうべ作ったコンテンツを使って簡単な自己紹介から始めた。

名前、年齢、出身、前任校、教科、部活と確認したあと、話をした。

「長谷川学級に入ると、長谷川の歌を聞かされるんだよな。しかもそれは長谷川の好きな歌ばっかりなんだ。そのうえ、終わったら拍手しろって言われるんだよなあ」

笑顔になる子どもたち。

ギターを担いで歌を一曲。私の好きなミスチルの「名もなき詩」を弾いたが、練習する暇がなかったから2箇所もコードを間違えてしまった。

だが、私のメッセージは上手い下手というところにあるのではない。子どもたちに語った。

「この学級で君達は、自分から何かを発表したり、企画したりすることにどんどんチャレンジしてほしい。失敗したって全然かまわない。恥をかくことを怖れるな。恥をかいて、かいて、かきぬいた人は心が強くなる。自分の殻を破ってぐんぐん伸びていくんだ」

長谷川学級は恥をかくことを怖れない。

恥を怖れて何もせず、何も成長しないことをこそ怖れる。

次いで担任への質問を受けつけた。

私の授業開きでは恒例だが、もちろんこれも布石である。

「なんでもけっこうです。私は指名しませんから、質問のある人は「はい！」と言って立ちなさい。ではどうぞ」

少しの間のあとCくんが立った。記念すべき第一号だ。

「えらい！ こういう時に最初に発言してくれる人が必要なんだ！」

すかさず褒めた。

彼はこの時間、6個も質問をしてくれた。8日のMVPである。

それにしても子どもたちからの質問内容はきついものだった。

「先生、彼女いるんですか」

「先生、独身ですか」

「先生、女に泣かされたことありますか」

私はそんなに、もてないように見えるのだろうか……（笑）。

【後編を読む】「授業」も「指導」も4月初日から始める！ プロ教師が「学級開き」で必ず生徒に伝えていること

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