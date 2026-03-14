「ホテルニューオータニ大阪」元祖いちごビュッフェで春めくいちごスイーツを食べ尽くし

累計30万人以上が訪れた、人気イベント”元祖いちごビュッフェ”のパイオニア「ホテルニューオータニ大阪」。2026年は”恋するいちご”をテーマに、いちごが恋に落ちた”運命のパートナー”を月替わりでおとどけ。第3弾は“ジュエリー”をテーマに、煌びやかな宝石のようにキラキラと輝く、いちごスイーツが盛りだくさんな。春めくビュッフェを紹介します。

スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り～

スーパースイーツビュッフェでは、ホテルニューオータニを代表する、シグネチャーメニュー「スーパーシリーズ」。

ビュッフェでは「新スーパーあまおうショートケーキ」と「スーパーメロンショートケーキ」も食べ放題！！

ピエール マルコリーニの華やかギフト♡春限定ショコラとマカロンが登場

宝石のように煌めくケーキ

ショーケースにならぶ、まるで宝石のような煌めくケーキは、どちらも手に取りやすいサイズ感で、あれもこれも食べたい願望を叶えてくれます。

可愛らしいケーキをお皿に綺麗に盛りつけ

ショーケースに並ぶケーキは、口頭にてお好みのケーキをお伝えします。スタッフさんがケーキ屋さんのようにお皿に綺麗に盛りつけてくれます。

種類豊富なサンド

セイボリーには、種類豊富なサンドが6種類。珍しい和テイストの「出し巻き玉子サンド」や、ジューシーな「白身フライのサンド」など、和風・洋風はお好みをチョイスしてお皿に盛り付けます。

ニューオータニ特製パンケーキ

出来たてを提供するライブキッチンでは、「ニューオータニ特製パンケーキ」を提供。3種の異なるメープルシロップから自分好みを選べます。

はちみつプレートやジェラートをトッピングしたりアレンジも自由自在！

追加オプションのメッセージプレート

サプライズにぴったり！追加オプションでメッセージプレートを用意いただけます。この日は、お友達のお誕生日だったので、ビュッフェのスイーツやお料理を楽しみながら、お誕生日のサプライズを計画しました。

ビュッフェでお誕生日のサプライズ

可憐なスイーツが盛り付けられたサプライズプレートは、330円追加でビュッフェにプラスするとオーダー可能！お誕生日やお祝いごとにオススメです。(※事前予約制)

テーブルを埋め尽くす、色とりどりのスイーツ＆お料理、どちらから食べるか迷うほどの品数！！お気に入りを見つけておかわりも自由なのも嬉しいですね。

ビュッフェなので、好きなものを好きなだけいただけます。「新スーパーあまおうショートケーキ」を何個も食べると、ビュッフェのお値段の元が取れてしまうそうです。

バラエティ豊かな和のメニュー

「ホテルニューオータニ大阪」ビュッフェでのお気に入りは、和食のお料理！

手毬サイズの「中巻き寿司」や「小いなり寿司」、竹の器がオシャレな「春のバラチラシ寿司」。「なにわいちご大福」をそえると、一足早いお花見プレートのできあがり。

なにわの牛すじミンチカレー

楽しみにしている「カレー」この日は「なにわの牛すじミンチカレー」。コクのあるカレーには、ゴロゴロと柔らかなすじ肉、盛り付けもビュッフェの恒例の楽しみになっています。

パティスリー SATSUKI

ホテルニューオータニ名物！シグネチャーメニューとして知られる、ビュッフェにも登場した「スーパーシリーズ」は、ホテル併設の「パティスリー SATSUKI」にて購入可能。手土産やギフトにもぴったりです。

スーパー桜黒豆カン

おしるこジュレにみずみずしい寒天、ふわりと桜香るピンク色の桜寒天。3日間じっくりと煮込み、ふっくらとした丹波黒豆を使用した自家製黒豆。

素材本来の美味しさを引き出した上品な和スイーツです。

桜くず餅ゼリー

元祖くず餅「船橋屋」の「くず餅乳酸菌®」を使用した、くず餅ゼリーに桜風味を加えた、見た目からも春を感じる一品。

ねっとりとした黒蜜あんこと塩えんどう豆の程よい塩気、さらに桜の塩漬けをトッピング、絶妙な甘しょっぱさがたまらない、春らしいグラススイーツです。

新桜マカロン

ピンクと白の春の桜をイメージする「新桜マカロン」。あんこフレーバーに、桜の塩漬け、博多あまおうのコンフィなど厳選された春の素材を使用した特別な一品。

大阪きっての桜の名所、大阪城公園でのお花見のお供にもぴったりです。

スイーツ＆お料理を食べ尽くす、「スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り～」。

ホテルメイドのスイーツをご自宅やギフトにてお楽しみいただける「パティスリー SATSUKI」にてお気に入りのスイーツをみつけてみてはいかがでしょうか。

ホテルニューオータニ大阪

大阪市中央区城見1-4-1

TEL06-6941-1111

スーパースイーツビュッフェ2026～ホテルでいちご狩り～

期間：2026年1月5日（月）～5月6日（水・休）

各90分制

平日 11:30～19:00（最終入場 17:30）／土・日・祝日 11:30～20:00（最終入場 18:30）

※ご好評につき3月16日（月）～31（火）の営業時間を延長いたします。

平日 11:30～20:00（最終入場 18:30）／土・日・祝日 11:30～20:00（最終入場 18:30）

料金：

大人 平日 6,800円／土・日 7,500円

大人(ニューオータニクラブ会員、ニューオータニレディース会員) 平日 6,300円／土・日 7,000円

小学生 全日 4,000円

幼児（4歳以上）全日 3,000円

※詳しくは公式ホームページをご覧ください。

スーパー桜黒豆カン 価格：1,296円

桜くず餅ゼリー 価格：1,458円

桜マカロン 価格：2,484円