14日で攻撃開始から2週間となります。アメリカのヘグセス国防長官は13日、イランの新しい最高指導者モジタバ・ハメネイ師について、攻撃で外形的に傷を負っているようだと明らかにしました。

アメリカ ヘグセス国防長官

「いわゆる新しい最高指導者が負傷し、おそらく容姿が損なわれていることが分かっている」

モジタバ師は12日に初めて声明を発表しましたが、ヘグセス氏は、「声明には音声も映像もなかった」と指摘し、「彼はおびえ、負傷し、逃亡しているのだ」と主張しました。また、ホルムズ海峡で、イランが機雷を敷設しているかについて「明確な証拠はない」と述べました。

こうした中、ニュースサイト・アクシオスは13日、トランプ大統領が11日にオンラインで開かれたG7＝主要7か国首脳会談で、イランは「間もなく降伏するだろう」と述べたと伝えました。しかしその後、モジタバ師は徹底抗戦をよびかける声明を発表しています。

また、トランプ氏は、13日に公開されたFOXニュースラジオの取材で「今後1週間にわたり、徹底的に攻撃する」と強調しました。その上で、ホルムズ海峡でのアメリカ軍によるタンカーの護衛について「必要ならやるつもりだ」と述べました。