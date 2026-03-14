広島の投手指名練習が１３日、マツダスタジアムで行われ、高太一投手（２４）と森翔平投手（２８）が開幕ローテ入りへ強い決意を示した。高は１４日の阪神戦、森は１５日の同戦（ともにマツダ）での先発が予定されている。開幕ローテ争いは最終盤に突入。左腕２人にとっては生き残りを懸けた阪神戦登板となる。

いつもと変わらない優しい表情でも、言葉には熱がこもっていた。１４日・阪神戦への先発について問われた高は「エンジン、かけていきます。バチバチ勝負なので。やるしかない」と力を込めた。開幕ローテを勝ち取るために大事な登板。一言一言に強い思いを込めた。

磨いてきた直球を投げ込む。今季を前に肉体強化に着手。トレーニングの成果を投球につなげている。「体が強くなった。下半身がうまく使えている」

球速増に加え、球の質が向上した。５日の教育リーグ・中日戦（由宇）は４回３安打、５奪三振で無失点。「すごい自分の中では手応えがある」。直球は力強く、最速は１４７キロを計測した。

阪神戦は昨季、一度だけ登板し、５回７安打３失点で黒星を喫した。佐藤輝や森下らがＷＢＣ日本代表に参加しており不在だが、その強さは変わらない。「今までより、一番高い出力の球を投げるための準備をしてきた。しっかり出したい」。リベンジを果たせば大きなアピールとなるだけに、気持ちは高まるばかりだ。

１５日の先発が濃厚な森は「しっかりゾーンの中に強く、真っすぐも変化球も投げたい」と、静かに闘志を燃やした。

前回登板の反省を生かす。３回５安打３失点と打ち込まれた７日の中日戦（マツダ）は、コースを狙い過ぎ、窮屈な投球になった。もっと大胆に思い切って攻める投球をすることがテーマだ。

この日はブルペンで投球練習を行った。「感覚も良かったですし、それを継続してやっていきたい」。開幕ローテ争いについては自然体を強調。「（今までは）結果、結果になりすぎた部分があった。やることをしっかりやって、『できたな』と思えるようにしたい」と、気負わず平常心で腕を振る構えだ。

開幕ローテ争いは、最終盤に入った。開幕投手は床田に決定。残り５枠を争う構図だ。実績のある森下を筆頭に、新外国人のターノックが続く。今季から先発に転向した栗林と岡本は、それぞれ１２日のＤｅＮＡ戦（横浜）で無失点と好投し、強い印象を残した。

左腕２人が「虎狩り」という最高のアピールを果たし、その手でローテ入りをつかみ取れるか。生き残りを懸けた大事な２連戦に臨む。