「ベルランゴ」「リフター」と兄弟関係の「プロエースシティ」

トヨタの商用バンといえば、不動の人気を誇る「ハイエース」がメジャーですが、欧州では異なるモデルが販売されています。それが「プロエースシティ」です。



日本では販売されていないバンシリーズではあるものの、扱いやすいミディアムサイズとなっており、国内でも需要がありそうなパッケージングを持ちます。

「プロエース」シリーズは、ハイエースと同様のポジションで欧州市場向けに開発されたバンです。しかし、ハイエース以上に豊富なラインナップを誇ります。

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シリーズ構成は、5mを超える大型ボディの「プロエースマックス」、標準サイズの「プロエース」、そしてコンパクトなプロエースシティの3モデルです。各モデルともに商用と乗用の両仕様が設定され、全てにスライドドアが装備されています。

このうちプロエースシティは、2019年4月の登場以来、日本でもひそかに注目を集めています。

PSA（現ステランティス）とのOEM契約により供給されるモデルで、プジョー「リフター」やシトロエン「ベルランゴ」とは兄弟車関係にあります。これらのクルマは日本でも販売されており、実用性と欧州らしいファッショナブルなスタイルが一定の評価を得ています。

車体寸法は全長4403-4753mm×全幅1848mm×全高1800-1812mm、ホイールベース2785-2975mmとなっています。

商用仕様に加えて乗用モデルも充実しており、5人乗りのショートボディと7人乗りロング仕様「プロエースシティ ヴァーソ」をラインナップしています。

パワートレインの多様性も特徴です。仕向地により異なりますが、1.2リッターガソリンエンジンと1.5リッターディーゼルエンジンを基本とし、完全電動版の「プロエースシティ エレクトリック」も設定されています。

トランスミッションは、ガソリン・ディーゼル車ともに8速ATと6速MTから選択可能です。

デザインはOEM元のプジョー リフターやシトロエン ベルランゴと基本的に共通していますが、フロントマスクなどにトヨタ独自の意匠が施されています。

2023年11月には大幅改良が実施されました。欧州各地で順次発売されているこの改良型では、フロントデザインがより個性的になり、下部のロアグリルが拡大されて迫力ある表情に仕上げられています。

電気自動車版のプロエースシティ エレクトリックも進化しており、バッテリーシステムの改良により航続距離が50km延長されました。その結果、クラストップレベルの330km（メーカー公称値）を実現しています。

安全装備については、衝突回避支援ブレーキを含む「トヨタセーフティセンス」が標準装備されています。このほかレーダークルーズコントロールやブラインドスポットモニターなども設定され、バンとして十分な安全性能を確保しています。

価格設定は、商用仕様のプロエースシティが2万4710ユーロ（約453万円）からとなっています。乗用仕様のプロエースシティ ヴァーソは2万4835ユーロ（約456万円）からの設定です。

現時点で国内導入の予定は発表されていませんが、兄弟車であるリフターやベルランゴが、シンプルなミニバンを求める日本の消費者に受け入れられていることを考えると、プロエースシティも潜在的な需要があると考えられます。

さらに、幅広いネットワークを持つトヨタブランドでの展開となれば、さらなる注目を集める可能性があります。